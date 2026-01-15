PEKÍN, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Durante miles de años, la leche ha acompañado a las personas en cada etapa de su vida. Por su contenido nutritivo rico y equilibrado, la leche se considera como uno de los alimentos que más se acerca a la perfección. Día tras día, este "superalimento" natural sigue alimentando a las personas en todo el mundo.

El maratón de calidad detrás de un vaso de leche: se estrena el documental Super Milk Speed Speed

Entonces, ¿cómo llega un vaso de leche verdaderamente excepcional desde el campo hasta su mesa? El 22 de diciembre de 2025, se estrenó Super Milk, un documental que rastrea toda la cadena de la industria láctea. Coproducido por Yili Group, la empresa láctea líder en Asia, y NetEase News, el documental hace seguimiento desde una simple brizna de hierba y captura, de una manera auténtica, todo el recorrido de la leche desde el campo hasta la mesa. El video muestra una cadena de suministro integral que abarca la siembra, la crianza, la investigación y el desarrollo, la producción y gestión de calidad, un maratón de calidad que se extiende por todo el mundo.

Super Milk viaja por varios países, incluidos China, Reino Unido, Nueva Zelanda, Dinamarca, Países Bajos, Tailandia e Indonesia, y visita empresas de nivel mundial líderes, como Tetra Pak, Schneider Electric, Novonesis, GEA, SGS y FlavorActiV. También explora las regiones de donde se obtiene la leche, desde las praderas de la Bandera de Ar Horqin hasta las plantaciones de coco en Tailandia y los pastizales en Nueva Zelanda, así como universidades e instituciones de investigación de renombre mundial como la Universidad de Tsinghua, la Universidad e Investigación de Wageningen y la Universidad de Lincoln. El documental ofrece una vista panorámica de la red de colaboración mundial detrás de un solo vaso de leche.

A través de sus seis episodios (Super Granja, Super Ingredientes, Super I+D, Super Inspección, Super Fábrica y Super Envasado), Super Milk revela por primera vez y de una manera sistemática el recorrido extraordinario de colaboración profunda y el compromiso compartido con la calidad a lo largo de toda la cadena de suministro global.

Super Milk es más que un documental sobre la leche. Es una reflexión cinematográfica sobre la salud, la naturaleza y la innovación en nuestros tiempos. Gracias a la dedicación, la perseverancia y la colaboración de innumerables personas, se logra completar este maratón mundial de calidad, que lleva la leche a las mesas de millones de hogares. La serie Super Milk se está lanzando en este momento en episodios y transmite, con historias auténticas, una visión de apertura, innovación y sostenibilidad en la industria láctea mundial, lo que le ayuda a llegar a una audiencia global más amplia.

