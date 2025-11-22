Hon Hai Tech Day 2025 abre sus puertas para mostrar sólidas alianzas y fortalezas de integración en todos los sectores de Foxconn

NVIDIA, OpenAI, Alphabet, IBM, ABB Robotics, Uber y FUSO participan en el escenario

TAIPÉI, 22 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el fin de acelerar su transformación en una empresa de servicios de plataformas tecnológicas basadas en IA, Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE: 2317) recibió el viernes a importantes socios, entre los que se encuentran NVIDIA, OpenAI y Alphabet, y compartió su incomparable fortaleza en integración de todos los sectores en su conferencia tecnológica insignia anual, Hon Hai Tech Day 2025.

La velocidad y el progreso del mayor fabricante de productos electrónicos del mundo en los campos de la supercomputación, la fabricación inteligente, los vehículos eléctricos inteligentes y otros ámbitos fueron el centro de atención cuando los líderes mundiales en inteligencia artificial, tecnología y automoción, en una alineación en la que también destacaban IBM, ABB Robotics, Uber y Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp, subieron al escenario el día de la inauguración de HHTD25.

"Nuestra ventaja competitiva es la integración de todos los sectores. Nuestra profundidad tecnológica y tradición en la fabricación nos permiten establecer colaboraciones estrechas con líderes tecnológicos de primer nivel, socios que confían en nosotros porque saben que Foxconn puede convertir las ideas en realidad, de forma rápida, confiable y a gran escala", afirmó Young Liu, presidente de Foxconn. "Nos posiciona de manera favorable a medida que avanzamos hacia las tecnologías de vanguardia que han abierto la IA y la cuántica".

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habló por primera vez sobre la importancia de la nueva alianza con Foxconn: "La demanda de componentes críticos para la infraestructura de IA ya supera con creces la oferta y esperamos que esta tendencia continúe en los próximos años. Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer las cadenas de suministro para satisfacer las necesidades actuales y futuras de toda la industria", afirmó Altman a través de un video.

Otro socio importante, Hiroshi Lockheimer, director de Producto de Other Bets en Alphabet, afirmó en un video: "Foxconn es un socio importante para Google y Alphabet, y nuestra colaboración ha contribuido a hacer realidad algunas de las innovaciones tecnológicas más importantes de la última década".

Foxconn, socio taiwanés de NVIDIA Cloud, conocido como NCP , está invirtiendo 1.400 millones de dólares en un centro de supercomputación avanzado, acelerado por 10.000 unidades de procesamiento gráfico (GPU) NVIDIA Blackwell Ultra , que utilizarán la infraestructura de IA NVIDIA GB300 NVL72 de nueva generación en la primera mitad de 2026.

Sería uno de los primeros en Asia en utilizar la plataforma NVIDIA Blackwell más avanzada, según Neo Yao, director ejecutivo de Visionbay, filial de Foxconn, que lidera el proyecto. Yao debatió sobre el camino hacia las fábricas revolucionarias basadas en IA junto con Alexis Bjorlin, vicepresidente de NVIDIA DGX Cloud , en la primera de las dos charlas matutinas en las que participaron ejecutivos de NVIDIA sobre temas relacionados con la supercomputación y la robótica basadas en IA.

Se debatió el plan respecto de los humanoides en la fabricación inteligente, desde simples y fijos, a simples pero flexibles, hasta complejos pero flexibles y cómo las tecnologías cuánticas pueden tener el potencial de mejorar la inteligencia artificial general futura a otro nivel.

En la zona de exposición de HHTD25, la más grande que se ha visto, se exhibieron más de 200 productos y tecnologías. Se instaló por primera vez un modelo de centro de datos modular en contenedor preparado para IA con infraestructura GB300, en el que se mostraron soluciones llave en mano sin igual, que abarcan la fabricación de L1 a L12 y sólidas capacidades de integración de todos los sectores.

Presentado por primera vez en el escenario HHTD25, el MODEL A es un vehículo eléctrico del segmento B que combina tecnología de inteligencia artificial y versatilidad modular para ofrecer diversos escenarios de aplicación en un único vehículo eléctrico de referencia.

Entre los vehículos eléctricos de referencia, se exhibieron seis MODEL B, algunos en colores nunca antes vistos en el segmento crossover; tres estilos únicos de referencia del MODEL A; el galardonado autobús eléctrico MODEL T, construido con motor y batería Foxconn; el MODEL U de tamaño mediano para uso como transporte de enlace; el vehículo utilitario multifuncional para el estilo de vida (LMUV) MODEL D; y la variante norteamericana del vehículo utilitario deportivo (SUV) familiar MODEL C, todos ellos expuestos en la sala HHTD25.

La HHTD25 se celebra del 21 al 22 de noviembre en el Centro de Exposiciones Nangang de Taipéi, pabellón 1, 4.º piso.

