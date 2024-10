El Fondo de la OPEP mejora las asociaciones mundiales con compromisos de financiación sustanciales en las reuniones del Banco Mundial de 2024

Aspectos destacados:

Nuevos compromisos cercanos a los 500 millones de dólares estadounidenses con Benín, Bután, Costa de Marfil, Jordania, Omán y un banco en Uzbekistán

Gran acuerdo marco de cooperación y cofinanciación con el Grupo del Banco Mundial con un enfoque operativo en el clima, la seguridad alimentaria y la infraestructura

Nuevos acuerdos de asociación para ampliar las operaciones y el impacto en el desarrollo en la región de América Latina y el Caribe (ALC)

VIENA, 28 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- El Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo de la OPEP) concluyó su participación en las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI de 2024 con nuevos y sólidos compromisos de financiamiento, firmando acuerdos de préstamo por un total de casi 500 millones de dólares con países socios. Estos acuerdos subrayan el compromiso del Fondo de la OPEP con la promoción de los objetivos de desarrollo mundiales, incluida la resiliencia climática, la transición energética, la agricultura sostenible y el empoderamiento socioeconómico.

El presidente del Fondo de la OPEP, Alkhalifa, encabezó la delegación del Fondo de la OPEP que asistió a reuniones de alto nivel con partes interesadas clave en Washington El presidente del Fondo de la OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga

El presidente del Fondo de la OPEP, el Dr. Abdulhamid Alkhalifa, dijo: "Las Reuniones Anuales brindaron una oportunidad vital para que el Fondo de la OPEP se conectara con las partes interesadas clave y alineara nuestros esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo de nuestros países socios. Las reuniones de este año han demostrado ser una excelente plataforma para fomentar las asociaciones y fortalecer la colaboración. A través de nuevos acuerdos de financiamiento, estamos tomando medidas decisivas para mejorar la conectividad, fomentar la resiliencia económica y empoderar a las comunidades en nuestros países socios ".

En un movimiento significativo para fortalecer la colaboración, el Fondo de la OPEP y el Grupo del Banco Mundial firmaron un Acuerdo Marco de Cofinanciación (CFA, por sus siglas en inglés) y un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) durante las reuniones. Se espera que estos acuerdos, firmados por el presidente del Fondo de la OPEP, el Dr. Abdulhamid Alkhalifa, y el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga, impulsen las oportunidades de cofinanciación. El presidente del Fondo de la OPEP, Alkhalifa, y los miembros de la delegación se reunieron con cada vicepresidente regional del Banco Mundial para profundizar en los países y las prioridades operativas.

Los nuevos préstamos del Fondo de la OPEP en los países socios incluyen:

Benín: préstamo de US$ 26 millones para apoyar el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Horticultura (PADMAR-E) destinado a mejorar la seguridad alimentaria y aumentar los ingresos de los pequeños agricultores hortícolas

millones para apoyar el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Horticultura (PADMAR-E) destinado a mejorar la seguridad alimentaria y aumentar los ingresos de los pequeños agricultores hortícolas Bután: préstamo de US$ 50 millones para ayudar a desarrollar dos plantas hidroeléctricas, destinadas a fortalecer la seguridad energética de Bután y la generación de energía renovable

millones para ayudar a desarrollar dos plantas hidroeléctricas, destinadas a fortalecer la seguridad energética de Bután y la generación de energía renovable Costa de Marfil: Préstamo basado en programas (PBL) de 60 millones de euros para mejorar la infraestructura e impulsar la competitividad económica en los sectores del transporte y la energía del país.

Jordania: PBL de US$ 100 millones para apoyar el Programa de Capital Humano de Jordania, que tiene como objetivo mejorar y preservar el capital humano.

millones para apoyar el Programa de Capital Humano de Jordania, que tiene como objetivo mejorar y preservar el capital humano. Omán: préstamo de USD 180 millones, como primer tramo de un mecanismo de financiamiento de USD 392 millones, para el Proyecto de Carretera Khasab-Daba-Lima, para mejorar la conectividad regional

millones, como primer tramo de un mecanismo de financiamiento de millones, para el Proyecto de Carretera Khasab-Daba-Lima, para mejorar la conectividad regional SQB Bank of Uzbekistan : préstamo de US$ 40 millones al Sanoat Qurilish Bank (SQB), para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como al sector agrícola en Uzbekistán.

El Fondo de la OPEP también firmó acuerdos de asociación para ampliar la cooperación con instituciones asociadas, como Fonplata y CAF, y mejorar los esfuerzos de desarrollo en la región de ALC.

Acerca del Fondo de la OPEP

El Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo de la OPEP) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que proporciona financiamiento de los países miembros a países no miembros exclusivamente. La organización trabaja en cooperación con socios de países en desarrollo y la comunidad internacional de desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en países de ingresos bajos y medianos de todo el mundo. El Fondo de la OPEP se estableció en 1976 con un propósito distinto: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestro trabajo está centrado en las personas, centrándonos en financiar proyectos que satisfagan necesidades esenciales, como alimentos, energía, infraestructura, empleo (particularmente en relación con las MIPYME), agua potable y saneamiento, atención médica y educación. Hasta la fecha, el Fondo de la OPEP ha comprometido alrededor de US$ 27 mil millones para proyectos de desarrollo en más de 125 países con un costo total estimado de más de US$ 200 mil millones. El Fondo de la OPEP está clasificado AA+/Outlook Stable por Fitch y AA+, Outlook Stable por S&P. Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

