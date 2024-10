Le Fonds OPEP renforce les partenariats mondiaux avec des engagements de financement substantiels lors des assemblées 2024 de la Banque mondiale

Faits saillants :

Nouveaux engagements de près d'un demi-milliard de dollars avec le Bénin, le Bhoutan, la Côte d'Ivoire, la Jordanie, Oman et une banque en Ouzbékistan.

Accord-cadre majeur de coopération et de cofinancement avec le Groupe de la Banque mondiale, axé sur le climat, la sécurité alimentaire et les infrastructures

Nouveaux accords de partenariat pour développer les opérations et amplifier l'impact sur le développement dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes (ALC)

VIENNE, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) a conclu sa participation aux assemblées annuelles 2024 de la Banque mondiale et du FMI par de nouveaux engagements financiers solides, signant des accords de prêt d'un montant total de près d'un demi-milliard de dollars avec des pays partenaires. Ces accords soulignent l'engagement du Fonds OPEP à faire progresser les objectifs de développement mondiaux, notamment la résilience climatique, la transition énergétique, l'agriculture durable et l'autonomisation socio-économique.

OPEC Fund President Alkhalifa led the OPEC Fund delegation attending high - level meetings with Key stakeholders in Washington OPEC Fund President Abdulhamid Alkhalifa and World Bank President Ajay Banga

Le président du Fonds OPEP, le Dr Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Les assemblées annuelles ont offert au Fonds OPEP une occasion cruciale d'entrer en contact avec les principales parties prenantes et d'aligner nos efforts sur les besoins de développement de nos pays partenaires. Les assemblées de cette année se sont révélées être une excellente plateforme pour encourager les partenariats et renforcer la collaboration. Grâce à de nouveaux accords de financement, nous prenons des mesures décisives pour améliorer la connectivité, favoriser la résilience économique et autonomiser les communautés dans nos pays partenaires. »

Dans le but de renforcer leur collaboration, le Fonds OPEP et le Groupe de la Banque mondiale ont signé un accord-cadre de cofinancement et un protocole d'accord lors des assemblées. Ces accords, signés par le président du Fonds OPEP, le Dr Abdulhamid Alkhalifa, et le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, devraient favoriser les possibilités de cofinancement. Le président du Fonds OPEP, M. Alkhalifa, et les membres de la délégation ont rencontré chaque vice-président régional de la Banque mondiale afin de procéder à une analyse approfondie des pays et des priorités opérationnelles.

Les nouveaux prêts du Fonds OPEP dans les pays partenaires sont les suivants :

• Bénin : prêt de 26 millions de dollars pour soutenir le projet d'appui au développement de l'horticulture (PADMAR-E) en vue de renforcer la sécurité alimentaire et d'augmenter les revenus des petits exploitants horticoles.

• Bhoutan : prêt de 50 millions de dollars pour le développement de deux centrales hydroélectriques en vue de renforcer la sécurité énergétique et la production d'énergie renouvelable au Bhoutan.

• Côte d'Ivoire : prêts-programmes de 60 millions d'euros pour moderniser les infrastructures et stimuler la compétitivité économique dans les secteurs des transports et de l'énergie.

• Jordanie : prêt de politique publique de 100 millions de dollars pour soutenir le programme de capital humain de la Jordanie, qui vise à améliorer et à préserver le capital humain.

• Oman : prêt de 180 millions de dollars, première tranche d'un mécanisme de financement de 392 millions de dollars, pour le projet de route Khasab-Daba-Lima, afin d'améliorer la connectivité régionale.

• Banque SQB d'Ouzbékistan : prêt de 40 millions de dollars à la Sanoat Qurilish Bank (SQB) en vue de soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que le secteur agricole en Ouzbékistan.

Le Fonds OPEP a également signé des accords de partenariat afin de développer la coopération avec des institutions partenaires, telles que Fonplata et la CAF, et de renforcer les efforts de développement dans la région ALC.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements de pays membres exclusivement à des pays non membres. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : favoriser le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé environ 27 milliards de dollars dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à plus de 200 milliards de dollars. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA+, Outlook Stable par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

