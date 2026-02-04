El IGI adquiere AGL y amplía su presencia mundial en la certificación de piedras preciosas de color

MUMBAI, India y NUEVA YORK, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El International Gemological Institute (IGI), una de las organizaciones independientes de clasificación y certificación de diamantes más grandes y confiables del mundo, anunció hoy la adquisición de American Gemological Laboratories (AGL), líder mundial en análisis de piedras preciosas de color e informes de procedencia. La transacción reúne una escala e infraestructura mundiales sin igual con una profunda experiencia científica, lo que posiciona al grupo combinado a la vanguardia de la certificación y la confianza en el sector mundial de la joyería.

AGL Logo

La adquisición crea una plataforma mundial que combina el alcance de mercado líder en el sector de IGI con el liderazgo pionero de AGL en piedras preciosas de color. Juntos, IGI y AGL ofrecerán una mayor transparencia e innovación, a la vez que preservarán la independencia científica y la integridad que sustentan a ambas organizaciones.

Tehmasp Printer, director general y director ejecutivo mundial de IGI, declaró: "Este es un paso transformador para el sector. Al combinar el liderazgo científico de AGL con la plataforma mundial de IGI, estamos construyendo un ecosistema preparado para el futuro que ofrece escala sin comprometer la integridad. Juntos, estamos estableciendo un nuevo estándar mundial de consistencia en la certificación de piedras preciosas".

Aspectos más destacados:

Alianza estratégica: IGI proporcionará a AGL acceso a su infraestructura mundial, lo que le brindará a AGL la oportunidad de expandir sus servicios de certificación de piedras preciosas de color más allá del mercado estadounidense. Para IGI, la transacción diversifica las fuentes de ingresos en el segmento de las piedras preciosas de color, que está experimentando un rápido crecimiento, y respalda el crecimiento a largo plazo mediante la ampliación de las capacidades de investigación.

IGI proporcionará a AGL acceso a su infraestructura mundial, lo que le brindará a AGL la oportunidad de expandir sus servicios de certificación de piedras preciosas de color más allá del mercado estadounidense. Para IGI, la transacción diversifica las fuentes de ingresos en el segmento de las piedras preciosas de color, que está experimentando un rápido crecimiento, y respalda el crecimiento a largo plazo mediante la ampliación de las capacidades de investigación. Continuidad del negocio: Chris Smith seguirá siendo presidente y jefe de Gemología de AGL. El laboratorio seguirá teniendo su sede en Nueva York y operará de forma independiente bajo su reconocida marca. No se prevén cambios operativos inmediatos; ambas organizaciones continuarán brindando los mismos estándares técnicos, a la vez que colaborarán en el desarrollo de nuevas herramientas y servicios de procedencia.

Chris Smith seguirá siendo presidente y jefe de Gemología de AGL. El laboratorio seguirá teniendo su sede en Nueva York y operará de forma independiente bajo su reconocida marca. No se prevén cambios operativos inmediatos; ambas organizaciones continuarán brindando los mismos estándares técnicos, a la vez que colaborarán en el desarrollo de nuevas herramientas y servicios de procedencia. Liderazgo educativo: IGI fortalecerá aún más sus programas de capacitación mundiales al incorporar el conocimiento científico especializado y las metodologías de investigación de AGL.

IGI fortalecerá aún más sus programas de capacitación mundiales al incorporar el conocimiento científico especializado y las metodologías de investigación de AGL. Inversión a largo plazo: Con el respaldo del enfoque de inversión a largo plazo de Blackstone, IGI tiene la intención de aplicar una estrategia disciplinada para respaldar el crecimiento continuo y el liderazgo científico de AGL.

Fundada en 1977, AGL fue pionera en la elaboración de informes sobre el país de origen en Estados Unidos y presta servicios a las principales marcas de lujo, casas de subastas, fabricantes y coleccionistas privados de todo el mundo. La transacción fortalece los vínculos estratégicos entre Estados Unidos, el mercado más grande del mundo para la joyería fina, y la India, centro mundial para la fabricación de piedras preciosas.

Christopher Smith, presidente y jefe de gemología de AGL, agregó: "Esta adquisición representa una oportunidad fundamental para que AGL aumente de manera significativa sus servicios relacionados con las piedras de color. Con el apoyo de Blackstone y el alcance internacional de IGI, AGL mejorará y ampliará los estándares de integridad y servicio a escala mundial".

Dev Shetty, fundador y director ejecutivo de Jemora Group y antiguo ejecutivo de Gemfields y Fura Gems, se desempeñó como asesor estratégico en la transacción.

https://www.bseindia.com/corporates/anndet_new.aspx?newsid=f9b4cc80-1753-4446-83df-b5023b595f5d

https://investor.igi.org/wp-content/uploads/2026/01/Upload_AGL.pdf

Acerca del International Gemological Institute (IGI)

El International Gemological Institute es uno de los laboratorios gemológicos independientes más grandes y respetados del mundo, que proporciona servicios de certificación de diamantes, piedras preciosas y joyas mediante una red mundial de laboratorios e institutos educativos. IGI presta servicios a los principales minoristas, fabricantes y consumidores de todo el mundo, y ofrece soluciones de clasificación y certificación consistentes, confiables y transparentes. IGI opera 35 laboratorios y 21 escuelas de gemología en 10 países, y apoya al sector en medio de una rápida transformación.

Para más información, visite www.igi.org

Acerca de American Gemological Laboratories (AGL)

Fundado en 1977, American Gemological Laboratories es un laboratorio gemológico de primer nivel especializado en el análisis de piedras preciosas de color, la determinación de su origen y la elaboración de informes científicos avanzados. Reconocida por su independencia, su enfoque basado en la investigación y su liderazgo técnico, AGL presta servicios a las principales marcas de lujo, casas de subastas, minoristas y coleccionistas de todo el mundo.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2875071/IGI_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2875068/AGL_Logo.jpg

FUENTE International Gemmological Institute