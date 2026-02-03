L'IGI fait l'acquisition d'AGL, élargissant ainsi sa présence mondiale dans le domaine de la certification des pierres précieuses colorées

MUMBAI, Inde et NEW YORK, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- L'International Gemological Institute (IGI), l'une des organisations indépendantes d'évaluation et de certification des diamants les plus importantes et les plus fiables au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'American Gemological Laboratories (AGL), un leader mondial de l'analyse et de l'établissement de rapports de provenance des pierres précieuses de couleur. La transaction associe une envergure et une infrastructure mondiales inégalées à une expertise scientifique approfondie, positionnant le groupe combiné à l'avant-garde de la certification et de la confiance dans l'industrie mondiale de la joaillerie.

L'acquisition crée une plateforme mondiale qui allie la portée du marché de l'IGI, leader du secteur, à la position de pionnier d'AGL dans le domaine des pierres précieuses de couleur. Ensemble, l'IGI et AGL amélioreront la transparence et l'innovation tout en préservant l'indépendance et l'intégrité scientifiques qui sont à la base des deux organisations.

Tehmasp Printer, directeur général et PDG mondial de l'IGI, a déclaré : « Il s'agit d'une étape transformatrice pour le secteur. En alliant le leadership scientifique d'AGL à la plateforme mondiale de l'IGI, nous créons un écosystème prêt pour l'avenir, qui permet de gagner en ampleur sans compromettre l'intégrité. Ensemble, nous établissons une nouvelle référence mondiale en matière de cohérence dans la certification des pierres précieuses ».

Points clés :

Alliance stratégique : l'IGI permettra à AGL d'accéder à son infrastructure mondiale, ce qui lui donnera la possibilité d'étendre ses services de certification des pierres précieuses de couleur au-delà du marché américain. Pour l'IGI, l'opération permet de diversifier les flux de recettes dans le segment des pierres précieuses de couleur, qui connaît une croissance rapide, et de favoriser la croissance à long terme grâce à des capacités de recherche accrues.

l'IGI permettra à AGL d'accéder à son infrastructure mondiale, ce qui lui donnera la possibilité d'étendre ses services de certification des pierres précieuses de couleur au-delà du marché américain. Pour l'IGI, l'opération permet de diversifier les flux de recettes dans le segment des pierres précieuses de couleur, qui connaît une croissance rapide, et de favoriser la croissance à long terme grâce à des capacités de recherche accrues. Continuité des activités : Chris Smith restera président et gemmologue en chef d'AGL. Le laboratoire conservera son siège à New York et fonctionnera de manière indépendante sous sa marque réputée. Aucun changement opérationnel n'est prévu dans l'immédiat : les deux organisations continueront à appliquer les mêmes normes techniques tout en collaborant à l'élaboration de nouveaux outils et services de provenance.

Chris Smith restera président et gemmologue en chef d'AGL. Le laboratoire conservera son siège à New York et fonctionnera de manière indépendante sous sa marque réputée. Aucun changement opérationnel n'est prévu dans l'immédiat : les deux organisations continueront à appliquer les mêmes normes techniques tout en collaborant à l'élaboration de nouveaux outils et services de provenance. Leadership en matière d'éducation : l'IGI renforcera encore ses programmes de formation mondiaux en y intégrant les connaissances scientifiques spécialisées et les méthodes de recherche d'AGL.

l'IGI renforcera encore ses programmes de formation mondiaux en y intégrant les connaissances scientifiques spécialisées et les méthodes de recherche d'AGL. Investissement à long terme : soutenu par l'approche d'investissement à long terme de Blackstone, l'IGI a l'intention d'appliquer une stratégie disciplinée pour favoriser la croissance continue et le leadership scientifique d'AGL.

Fondé en 1977, AGL a été le premier à établir des rapports sur le pays d'origine aux États-Unis. Il est au service des grandes marques de luxe, des maisons de vente aux enchères, des fabricants et des collectionneurs privés du monde entier. Cette opération renforce les liens stratégiques entre les États-Unis, premier marché mondial de la haute joaillerie, et l'Inde, plaque tournante mondiale de la fabrication de pierres précieuses.

Christopher Smith, président et gemmologue en chef d'AGL, a ajouté : « Cette acquisition représente une opportunité cruciale pour AGL de considérablement développer ses services de pierres de couleur. Avec le soutien de Blackstone et la portée internationale de l'IGI, AGL améliorera et élargira les normes d'intégrité et de service à l'échelle mondiale ».

Dev Shetty, fondateur et directeur général du groupe Jemora et ancien dirigeant de Gemfields et de Fura Gems, a joué le rôle de conseiller stratégique dans le cadre de cette transaction.

À propos de l'International Gemological Institute (IGI)

L'International Gemological Institute est l'un des laboratoires de gemmologie indépendants les plus importants et les plus respectés au monde. Il fournit des services de certification de diamants, de pierres précieuses et de bijoux à travers un réseau mondial de laboratoires et d'instituts de formation. L'IGI est au service des principaux détaillants, fabricants et consommateurs du monde entier, et propose des solutions de classement et de certification cohérentes, fiables et transparentes. L'IGI exploite 35 laboratoires et 21 écoles de gemmologie dans 10 pays, soutenant l'industrie dans un contexte de transformation rapide.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.igi.org

À propos d'American Gemological Laboratories (AGL)

Fondé en 1977, American Gemological Laboratories est un laboratoire de gemmologie de premier plan spécialisé dans l'analyse des pierres précieuses de couleur, la détermination de leur origine et l'établissement de rapports scientifiques avancés. Reconnu pour son indépendance, son approche axée sur la recherche et son leadership technique, AGL est au service des grandes marques de luxe, des maisons de vente aux enchères, des détaillants et des collectionneurs du monde entier.

