IGI 收購 AGL，將其全球足跡拓展至彩色寶石認證界

IGI 董事總經理兼全球行政總裁 Tehmasp Printer 指出：「此乃行業變革之舉。 匯聚 AGL 的科研領先優勢與 IGI 的全球平台，我們正精心建構面向未來的生態系統，致力確保規模與誠信並重。 我們正共同為寶石認證的一致性新建全球典範。」

關鍵亮點：

業務延續： Chris Smith 將繼續擔任 AGL 的總裁兼首席寶石學家。 實驗室總部將繼續設於紐約，在其聲譽卓著的品牌下保持獨立營運。 現階段未有計劃即時變動營運模式；雙方將在堅守原有技術標準的同時，攜手研發新工具及產地溯源服務。

教育領航： IGI 將融合 AGL 的專業科學知識與研究方法，進一步加強其全球培訓課程。

IGI 將融合 AGL 的專業科學知識與研究方法，進一步加強其全球培訓課程。 長遠投資：在 Blackstone 長期投資方針的支持下，IGI 擬定審慎策略，以支持 AGL 持續成長，並保持在科學界的領先優勢。

AGL 於 1977 年成立，在美國率先開創寶石產地報告服務，客戶遍及全球頂級奢侈品牌、拍賣行、製造商及私人收藏家。 此交易強化全球最大高級珠寶市場美國，與全球寶石製造樞紐印度之間的策略連繫。

AGL 總裁兼首席寶石學家 Christopher Smith 補充道：「是次收購對 AGL 而言乃關鍵機會，可大幅拓展彩色寶石服務。 憑著 Blackstone 的支持及 IGI 的國際網絡，AGL 將在全球層面提升並擴展其誠信與服務標準。」

Jemora Group 創辦人兼行政總裁 Dev Shetty 曾任職 Gemfields 及 Fura Gems 高級管理人員，其在此交易中擔任策略顧問。

關於 International Gemological Institute (IGI)

International Gemological Institute (IGI) 是全球其中一間最大規模、最受推崇的獨立寶石學實驗室，透過其遍佈全球的實驗室及教育機構網絡，提供鑽石、寶石及珠寶認證服務。 IGI 服務全球頂尖零售商、製造商及消費者，提供穩定可靠、透明公正的分級與認證方案。 IGI 於 10 個國家設有 35 間實驗室及 21 間寶石學院，於行業急速變革之際，持續為業界提供支持。

如需更多資訊，請瀏覽 www.igi.org

關於 American Gemological Laboratories (AGL)

American Gemological Laboratories (AGL) 成立於 1977 年，是一所頂尖寶石學實驗室，專注於彩色寶石分析、產地鑑定及先進科學報告。 AGL 以其獨立性、以研究為本的專業方法及技術領導地位而聞名，為全球主要奢侈品牌、拍賣行、零售商及收藏家提供服務。

