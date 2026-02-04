IGI 收購 AGL，將其全球足跡拓展至彩色寶石認證界
05 2月, 2026, 06:58 CST
印度孟買及美國紐約2026年2月5日 /美通社/ -- 在全球規模及公信力均數一數二的獨立鑽石分級與認證組織 The International Gemological Institute (IGI)今天宣佈，收購彩色寶石分析與產地報告領域的全球領袖 American Gemological Laboratories (AGL)。 是次交易融合舉世無雙的全球規模、基礎建設網絡與深入科學專業知識，使合併後的集團穩踞全球珠寶行業認證與信譽之巔。
收購後締造的全球平台，兼具 IGI 領先行業的市場版圖與 AGL 於彩色寶石界的先鋒地位。 雙方將同心協力，堅守科學獨立與誠信之本，同時推動更高的透明度及創新變革。
IGI 董事總經理兼全球行政總裁 Tehmasp Printer 指出：「此乃行業變革之舉。 匯聚 AGL 的科研領先優勢與 IGI 的全球平台，我們正精心建構面向未來的生態系統，致力確保規模與誠信並重。 我們正共同為寶石認證的一致性新建全球典範。」
關鍵亮點：
- 策略聯盟：IGI 將向 AGL 開放其全球基礎建設網絡，使 AGL 有機會將彩色寶石認證服務拓展至美國以外市場。 對 IGI 來說，是次交易能讓其收入來源拓展至快速增長的彩色寶石領域，並憑著擴展研究能力來支持長期增長。
- 業務延續：Chris Smith 將繼續擔任 AGL 的總裁兼首席寶石學家。 實驗室總部將繼續設於紐約，在其聲譽卓著的品牌下保持獨立營運。 現階段未有計劃即時變動營運模式；雙方將在堅守原有技術標準的同時，攜手研發新工具及產地溯源服務。
- 教育領航：IGI 將融合 AGL 的專業科學知識與研究方法，進一步加強其全球培訓課程。
- 長遠投資：在 Blackstone 長期投資方針的支持下，IGI 擬定審慎策略，以支持 AGL 持續成長，並保持在科學界的領先優勢。
AGL 於 1977 年成立，在美國率先開創寶石產地報告服務，客戶遍及全球頂級奢侈品牌、拍賣行、製造商及私人收藏家。 此交易強化全球最大高級珠寶市場美國，與全球寶石製造樞紐印度之間的策略連繫。
AGL 總裁兼首席寶石學家 Christopher Smith 補充道：「是次收購對 AGL 而言乃關鍵機會，可大幅拓展彩色寶石服務。 憑著 Blackstone 的支持及 IGI 的國際網絡，AGL 將在全球層面提升並擴展其誠信與服務標準。」
Jemora Group 創辦人兼行政總裁 Dev Shetty 曾任職 Gemfields 及 Fura Gems 高級管理人員，其在此交易中擔任策略顧問。
https://www.bseindia.com/corporates/anndet_new.aspx?newsid=f9b4cc80-1753-4446-83df-b5023b595f5d
https://investor.igi.org/wp-content/uploads/2026/01/Upload_AGL.pdf
關於 International Gemological Institute (IGI)
International Gemological Institute (IGI) 是全球其中一間最大規模、最受推崇的獨立寶石學實驗室，透過其遍佈全球的實驗室及教育機構網絡，提供鑽石、寶石及珠寶認證服務。 IGI 服務全球頂尖零售商、製造商及消費者，提供穩定可靠、透明公正的分級與認證方案。 IGI 於 10 個國家設有 35 間實驗室及 21 間寶石學院，於行業急速變革之際，持續為業界提供支持。
如需更多資訊，請瀏覽 www.igi.org
關於 American Gemological Laboratories (AGL)
American Gemological Laboratories (AGL) 成立於 1977 年，是一所頂尖寶石學實驗室，專注於彩色寶石分析、產地鑑定及先進科學報告。 AGL 以其獨立性、以研究為本的專業方法及技術領導地位而聞名，為全球主要奢侈品牌、拍賣行、零售商及收藏家提供服務。
