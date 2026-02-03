IGI übernimmt AGL und erweitert damit seine globale Präsenz im Bereich der Zertifizierung von farbigen Edelsteinen

MUMBAI, Indien und NEW YORK, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Das International Gemological Institute (IGI), eine der weltweit größten und renommiertesten unabhängigen Organisationen für die Bewertung und Zertifizierung von Diamanten, gab heute die Übernahme von American Gemological Laboratories (AGL) bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Analyse und Herkunftsbestimmung von farbigen Edelsteinen. Die Transaktion vereint eine beispiellose globale Reichweite und Infrastruktur mit fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und positioniert die fusionierte Gruppe an der Spitze der Zertifizierung und des Vertrauens in der globalen Schmuckindustrie.

Durch die Übernahme entsteht eine globale Plattform, die die branchenführende Marktpräsenz von IGI mit der Vorreiterrolle von AGL im Bereich farbiger Edelsteine vereint. Gemeinsam werden IGI und AGL für mehr Transparenz und Innovation sorgen und gleichzeitig die wissenschaftliche Unabhängigkeit und Integrität bewahren, die beide Organisationen auszeichnen.

Tehmasp Printer, Managing Director und Global CEO von IGI, erklärte: „Dies ist ein transformativer Schritt für die Branche. Durch die Kombination der wissenschaftlichen Führungsrolle von AGL mit der globalen Plattform von IGI bauen wir ein zukunftsfähiges Ökosystem auf, das Größe bietet, ohne die Integrität zu beeinträchtigen. Gemeinsam setzen wir einen neuen globalen Maßstab für Konsistenz in der Edelstein-Zertifizierung."

Top-Highlights:

Strategische Allianz: IGI wird AGL Zugang zu seiner globalen Infrastruktur gewähren und AGL damit die Möglichkeit bieten, seine Zertifizierungsdienstleistungen für farbige Edelsteine über den US-Markt hinaus auszuweiten. Für IGI diversifiziert die Transaktion die Einnahmequellen in das schnell wachsende Segment der farbigen Edelsteine und unterstützt das langfristige Wachstum durch erweiterte Forschungskapazitäten.

IGI wird AGL Zugang zu seiner globalen Infrastruktur gewähren und AGL damit die Möglichkeit bieten, seine Zertifizierungsdienstleistungen für farbige Edelsteine über den US-Markt hinaus auszuweiten. Für IGI diversifiziert die Transaktion die Einnahmequellen in das schnell wachsende Segment der farbigen Edelsteine und unterstützt das langfristige Wachstum durch erweiterte Forschungskapazitäten. Geschäftskontinuität: Chris Smith wird weiterhin als Präsident und Chefgemmologe von AGL tätig sein. Das Labor wird seinen Hauptsitz in New York behalten und unter seiner angesehenen Marke unabhängig operieren. Es sind keine unmittelbaren operativen Änderungen geplant; beide Organisationen werden weiterhin die gleichen technischen Standards liefern und gleichzeitig bei neuen Tools und Herkunftsdiensten zusammenarbeiten.

Chris Smith wird weiterhin als Präsident und Chefgemmologe von AGL tätig sein. Das Labor wird seinen Hauptsitz in New York behalten und unter seiner angesehenen Marke unabhängig operieren. Es sind keine unmittelbaren operativen Änderungen geplant; beide Organisationen werden weiterhin die gleichen technischen Standards liefern und gleichzeitig bei neuen Tools und Herkunftsdiensten zusammenarbeiten. Führungsrolle im Bildungsbereich: IGI wird seine globalen Schulungsprogramme durch die Einbindung des spezialisierten wissenschaftlichen Wissens und der Forschungsmethoden von AGL weiter stärken.

IGI wird seine globalen Schulungsprogramme durch die Einbindung des spezialisierten wissenschaftlichen Wissens und der Forschungsmethoden von AGL weiter stärken. Langfristige Investitionen: Unterstützt durch den langfristigen Investitionsansatz von Blackstone beabsichtigt IGI, eine disziplinierte Strategie anzuwenden, um das weitere Wachstum und die wissenschaftliche Führungsrolle von AGL zu unterstützen.

AGL wurde 1977 gegründet und war Vorreiter bei der Herkunftsangabe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bedient weltweit führende Luxusmarken, Auktionshäuser, Hersteller und private Sammler. Die Transaktion stärkt die strategischen Verbindungen zwischen den USA – dem weltweit größten Markt für edlen Schmuck – und Indien, einem globalen Zentrum für die Herstellung von Edelsteinen.

Christopher Smith, Präsident und leitender Gemologe von AGL, fügte hinzu: „Diese Übernahme ist für AGL eine entscheidende Chance, seine Dienstleistungen im Bereich farbige Edelsteine erheblich auszubauen. Mit der Unterstützung von Blackstone und der internationalen Reichweite von IGI wird AGL die Standards für Integrität und Service auf globaler Ebene verbessern und erweitern."

Dev Shetty, Gründer und CEO der Jemora Group und ehemaliger Geschäftsführer von Gemfields und Fura Gems, fungierte als strategischer Berater bei der Transaktion.

Informationen zum International Gemological Institute (IGI)

Das International Gemological Institute ist eines der weltweit größten und renommiertesten unabhängigen gemmologischen Labore, das über ein globales Netzwerk von Labors und Bildungseinrichtungen Zertifizierungsdienstleistungen für Diamanten, Edelsteine und Schmuck anbietet. IGI bedient weltweit führende Einzelhändler, Hersteller und Verbraucher und liefert konsistente, vertrauenswürdige und transparente Bewertungs- und Zertifizierungslösungen. IGI betreibt 35 Labore und 21 gemmologische Schulen in 10 Ländern und unterstützt die Branche inmitten eines raschen Wandels.

Informationen zu American Gemological Laboratories (AGL)

American Gemological Laboratories wurde 1977 gegründet und ist ein führendes gemmologisches Labor, das sich auf die Analyse von Farbedelsteinen, die Bestimmung ihrer Herkunft und die Erstellung wissenschaftlicher Gutachten spezialisiert hat. AGL ist bekannt für seine Unabhängigkeit, seinen forschungsorientierten Ansatz und seine technische Führungsrolle und bedient weltweit große Luxusmarken, Auktionshäuser, Einzelhändler und Sammler.

