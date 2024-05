El Instituto de Arritmias Cardíacas de Texas en el Centro Médico de St. David organiza una conferencia internacional sobre arritmias cardíacas complejas

AUSTIN, Texas, 8 de mayo de 2024 /PRNewswire -- Del 18 al 19 de abril de 2024, el Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) del St. David's Medical Center organizó su séptimo simposio internacional sobre arritmias complejas, EPLive 2024. El evento de este año contó con 1.000 asistentes registrados de todo el mundo, incluidos Argentina, Italia y Japón, y más de 250 personas asistieron en persona.

Los participantes incluyeron la práctica de electrofisiólogos cardíacos clínicos, compañeros electrofisiólogos y cardiólogos generales que tienen interés en tratar arritmias cardíacas complejas, una afección en la que el corazón late con un ritmo irregular o anormal. La principal herramienta de enseñanza fueron los casos en vivo con comentarios de expertos transmitidos desde el Centro de Electrofisiología del Centro Médico de St. David, el centro de electrofisiología robótica líder en América del Norte.

Los casos en vivo realizados durante EPLive 2024 incluyeron sistemas de ablación de campo pulsado (PFA) aprobados comercialmente, el mayor avance en el campo de la electrofisiología (EP) en décadas. El primer caso de PFA aprobado comercialmente en los EE. UU. fue realizado a principios de este año por médicos de TCAI. El PFA produce pulsos eléctricos de alta frecuencia para destruir las células musculares que causan ritmos cardíacos irregulares sin usar exceso de calor o frío. El enfoque no térmico no daña el tejido circundante y, por lo tanto, mejora los resultados del paciente.

"La practicidad de EPLive, exponer a los profesionales actuales y aspirantes de EP a casos en vivo de los principales expertos en electrofisiología del mundo en diferentes entornos con nuevas tecnologías, es la razón por la que es tan importante celebrar esta conferencia de dos días", dijo Andrea Natale, MD, FHRS, FACC, FESC, electrofisiólogo cardíaco y director médico ejecutivo de TCAI y director del curso EPLive. "Con EPLive, nos esforzamos por tener un impacto positivo en la vida de los pacientes de todo el mundo".

Además de TCAI, participaron algunos de los principales centros del mundo: Albert Einstein College of Medicine (Nueva York), Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Monzino Heart Center (Italia), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UCLA Health, University of Chicago Medicine, UC Health Center (Colorado), University of Pennsylvania y University of Texas Southwestern Medical Center.

Además de las demostraciones del Dr. Natale, EPLive contó con presentaciones de varios médicos de TCAI, incluidos el codirector del curso, Amin Al-Ahmad, MD, John Allison, MD, Weeranun Bode, MD, David Burkhardt, MD, Robert Canby, MD, Joseph Gallinghouse, MD, Rodney Horton, MD, Patrick Hranitzky, MD y David Kessler, MD

Los médicos recibieron un máximo de 14.5 horas de Crédito™ de Categoría 1 del Premio de Reconocimiento Médico (pra) de la Asociación Médica Americana (ama) en la conferencia.

Para obtener más información sobre la conferencia, visite EP-Live.com .

