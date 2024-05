Teksański Instytut Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's gospodarzem międzynarodowej konferencji poświęconej zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci

AUSTIN, Teksas, 9 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniach 18-19 kwietnia 2024 roku Teksański Instytut Arytmii Serca (ang. Texas Cardiac Arrhythmia Institute - TCAI) przy Centrum Medycznym St. David's był gospodarzem siódmego międzynarodowego sympozjum poświęconego zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci - EPLive 2024. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział 1000 zarejestrowanych uczestników z całego świata, w tym z Argentyny, Włoch i Japonii, a ponad 250 osób uczestniczyło w nim osobiście.

Wśród uczestników znaleźli się kardiolodzy elektrofizjolodzy, stażyści elektrofizjolodzy i kardiolodzy ogólni, zainteresowani leczeniem zaburzeń rytmu serca w złożonej postaci, czyli stanów, w których serce bije nieregularnym lub nieprawidłowym rytmem. Podstawowym narzędziem szkoleniowym była opatrzona komentarzem ekspertów analiza przypadków transmitowanych na żywo z Centrum Elektrofizjologii przy Centrum Medycznym St. David's, wiodącego ośrodka elektrofizjologii robotycznej w Ameryce Północnej.

Przypadki omówione podczas EPLive 2024 obejmowały komercyjnie zatwierdzone systemy ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym (ang. pulse field ablation - PFA), które stanowią największy postęp w dziedzinie elektrofizjologii (EP) od dziesięcioleci. Pierwszy komercyjnie zatwierdzony przypadek zastosowania PFA w Stanach Zjednoczonych został przeprowadzony na początku tego roku przez lekarzy z TCAI. PFA polega na wytwarzaniu impulsów elektrycznych o wysokiej częstotliwości i kierowaniu ich do tych obszarów mięśnia sercowego, które powodują nieregularne rytmy serca, bez użycia nadmiernego ciepła lub zimna. Podejście nietermiczne pozwala uniknąć uszkodzenia otaczających tkanek, a tym samym poprawia wyniki leczenia pacjentów.

„Praktyczny aspekt EPLive - prezentowanie na żywo obecnym i aspirującym specjalistom z dziedziny elektrofizjologii przypadków analizowanych przez wiodących światowych ekspertów w różnych warunkach z wykorzystaniem nowej technologii - jest powodem, dla którego tak ważne jest zorganizowanie tej dwudniowej konferencji - mówi dr Andrea Natale, członek Stowarzyszenia Zaburzeń Rytmu Serca, Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kardiolog elektrofizjolog i dyrektor medyczny TCAI oraz dyrektor wydarzenia EPLive. - Poprzez EPLive pragniemy pozytywnie wpływać na życie pacjentów z całego świata".

Oprócz przedstawicieli TCAI w wydarzeniu wzięli udział pracownicy wiodących ośrodków na świecie, w tym: Albert Einstein College of Medicine (Nowy Jork), Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Monzino Heart Center (Włochy), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UCLA Health, University of Chicago Medicine, UC Health Center (Kolorado), University of Pennsylvania and University of Texas Southwestern Medical Center.

Oprócz wystąpienia doktor Natale, podczas EPLive prezentacje przeprowadzili lekarze z TCAI, w tym współdyrektor wydarzenia, dr Amin Al-Ahmad, a także dr John Allison, dr Weeranun Bode, dr David Burkhardt, dr Robert Canby, dr Joseph Gallinghouse, dr Rodney Horton, dr Patrick Hranitzky i dr David Kessler.

Podczas konferencji lekarze będą mogli uzyskać maks. 14,5 godziny w ramach akredytacji American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™.

