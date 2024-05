St. David's Medical Center 的 Texas Cardiac Arrhythmia Institute 舉辦國際複雜心律不正研討會

在 EPLive 2024 期間展示的現場病例以已獲商業批准的脈衝場消融 (PFA) 系統為特點,這是電生理學 (EP) 領域數十年來最重大的突破。今年早些時候,TCAI 的醫生就實施了美國首例商業獲凖的 PFA 病例。PFA 利用高頻電脈衝消融引起心律不正的肌肉細胞,其過程不會消耗過多的熱量或冷量。PFA 採用非熱治療方法,因此不會損害周圍組織,從而改善患者預後。

「EPLive 的實用性在於讓當前和有抱負的 EP 專業人士可以觀看世界領先的電生理專家在不同場景下使用新技術進行的現場病例展示,這體現了為期兩天的研討會的重要性,」 F.H.R.S.、F.A.C.C.、F.E.S.C.、EPLive 課程主任、TCAI 心臟電生理學家及執行醫療總監 Andrea Natale 博士表示,「透過舉辦 EPLive 研討會,我們致力於提升全球患者的生活質素。」

除 TCAI 外,參與該研討會的部分全球頂尖醫療中心包括:Albert Einstein College of Medicine(紐約)、Cleveland Clinic、Houston Methodist、Kansas City Heart Rhythm Institute、Massachusetts General、Monzino Heart Center(義大利)、St. Bernard's Heart and Vascular Center(阿肯色)、UCLA Health、University of Chicago Medicine、UC Health Center(科羅拉多)、University of Pennsylvania 和 University of Texas Southwestern Medical Center。

除 Natale 博士的演示以外,EPLive 研討會還邀請了 TCAI 的多位醫生進行演講,其中包括課程聯合主任 Amin Al-Ahmad 博士、John Allison 博士、Weeranun Bode 博士、David Burkhardt 博士、Robert Canby 博士、Joseph Gallinghouse 博士、Rodney Horton 博士、Patrick Hranitzky 博士 和 David Kessler 博士。

在研討會期間,醫生最多可獲得 14.5 個美國醫學協會 (AMA) 醫生認可獎 (PRA) 第 1 類 Credit™ 小時。

如需了解更多關於研討會的資訊,請瀏覽 EP-Live.com。

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center