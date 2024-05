Texas Cardiac Arrhythmia Institute di St. David's Medical Center selenggarakan konferensi internasional tentang aritmia jantung kompleks

Pesertanya adalah ahli elektrofisiologi jantung klinis, ahli elektrofisiologi, dan ahli jantung umum yang berminat mengobati aritmia jantung kompleks —yaitu detak jantung tidak teratur atau tidak normal. Alat pengajaran utamanya berupa kasus langsung disertai komentar ahli yang disiarkan dari Electrophysiology Center St. David's Medical Center, yaitu pusat elektrofisiologi robotik terkemuka di Amerika Utara.

Kasus langsung yang dilakukan selama EPLive 2024 menampilkan sistem Pulsed Field Ablation (PFA) yang disetujui secara komersial. PFA adalah kemajuan terbesar di bidang elektrofisiologi (EP) dalam beberapa puluh tahun. Kasus PFA pertama yang disetujui secara komersial di A.S. dilakukan awal tahun ini oleh para dokter di TCAI. PFA menghasilkan denyut listrik frekuensi tinggi untuk menghancurkan sel-sel otot yang menyebabkan irama jantung tidak teratur tanpa menggunakan panas atau dingin ekstrem. Pendekatan non termal tidak merusak jaringan sekitarnya, sehingga meningkatkan hasil akhir pasien.

"Kepraktisan EPLive - yang memperkenalkan calon profesional EP maupun yang lama untuk mempelajari berbagai kasus langsung dari pakar elektrofisiologi terkemuka di dunia dalam berbagai situasi dengan teknologi baru - adalah alasan mengapa penting sekali mengadakan konferensi dua hari ini," kata Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., ahli elektrofisiologi jantung dan Executive Medical Director TCAI serta direktur kursus EPLive. "Melalui EPLive, kami berupaya memberikan dampak positif pada kehidupan pasien di seluruh dunia."

Selain TCAI, beberapa pusat medis utama di dunia turut berpartisipasi: Albert Einstein College of Medicine (New York), Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Monzino Heart Center (Italia), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UCLA Health, University of Chicago Medicine, UC Health Center (Colorado), University of Pennsylvania dan University of Texas Southwestern Medical Center.

Selain demonstrasi dari Dr. Natale, EPLive menyajikan presentasi beberapa dokter TCAI, termasuk salah satu direktur kursus, Amin Al-Ahmad, M.D., John Allison, M.D., Weeranun Bode, M.D., David Burkhardt, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. dan David Kessler, M.D.

Dokter akan mendapatkan maksimum 14,5 jam Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ American Medical Association (AMA)saat konferensi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang konferensi ini, kunjungi EP-Live.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2407351/EP_Live_Event_2024_1080p.mp4

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center