Texaský inštitút srdcovej arytmie v St. David's Medical Center hostí medzinárodnú konferenciu o komplexných srdcových arytmiách

AUSTIN, Texas, 9. mája 2024 /PRNewswire/ -- V dňoch 18. až 19. apríla 2024 usporiadal Texaský inštitút srdcovej arytmie (Texas Cardiac Arrhytmia Institute –TCAI) v St. David's Medical Center svoje siedme medzinárodné sympózium o komplexných arytmiách, pod názvom EPLive 2024. Do tohtoročného podujatia sa zapojilo 1 000 registrovaných účastníkov z celého sveta vrátane Argentíny, Talianska a Japonska, pričom osobne sa ho zúčastnilo viac ako 250 ľudí.

Medzi účastníkmi boli klinickí srdcoví elektrofyziológovia, elektrofyziológovia a všeobecní kardiológovia z praxe, ktorí sa zaujímajú o liečbu komplexných srdcových arytmií – stavu, pri ktorom srdce bije nepravidelným alebo abnormálnym rytmom. Primárnym učebným nástrojom boli živé prípady s odborným komentárom vysielaným z Elektrofyziologického centra v St. David 's Medical Center, popredného robotického elektrofyziologického centra v Severnej Amerike.

Prípady prezentované počas EPLive 2024 využívali komerčne schválené systémy pulznej ablácie (PFA) – najväčší pokrok v oblasti elektrofyziológie (EP) za posledné desaťročia. Prvé komerčne schválené použitie PFA v USA prebehlo v TCAI začiatkom tohto roka. PFA vytvára vysokofrekvenčné elektrické impulzy na zničenie svalových buniek, ktoré spôsobujú nepravidelný srdcový rytmus, bez použitia nadmerného tepla alebo chladu. Netermálny prístup nepoškodzuje okolité tkanivo, a preto zlepšuje výsledky u pacientov.

„Súčasní špecialisti aj nováčikovia v oblasti EP sa oboznámia so živými prípadmi od popredných svetových elektrofyziológov v rôznych prostrediach s novou technológiou praktickým spôsobom, to je hlavný dôvod, prečo je také dôležité usporiadať túto dvojdňovú konferenciu," povedal Andrea Natale, MD, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., srdcový elektrofyziológ a výkonný lekársky riaditeľ TCAI a riaditeľ kurzu EPLive. „S EPLive sa snažíme pozitívne ovplyvňovať životy pacientov na celom svete."

Okrem TCAI sa podujatia zúčastnili mnohé z popredných svetových centier: Albert Einstein College of Medicine (New York), Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Monzino Heart Center (Taliansko), St. Bernard 's Heart and Vascular Center (Arkansas), UCLA Health, University of Chicago Medicine, UC Health Center (Colorado), University of Pennsylvania a University of Texas Southwestern Medical Center.

Okrem ukážok od Dr. Natale, uviedol EPLive prezentácie niekoľkých lekárov TCAI, ako je spoluriaditeľ kurzu, MUDr. Amin Al-Ahmad, MUDr. John Allison, MUDr. Weeranun Bode, MUDr. David Burkhardt, MUDr. Robert Canby, MUDr. Joseph Gallinghouse, MUDr. Rodney Horton, MUDr. Patrick Hranitzky a MUDr. David Kessler.

Lekári na konferencii získali maximálne 14,5 hodín ocenenia American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) kategórie 1 Credit™ .

Viac informácií o konferencii nájdete na stránke EP-Live.com.

