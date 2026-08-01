El Oxford International Digital Institute lanza Oxford ELLT Express para facilitar las solicitudes de los estudiantes con plazos ajustados

LONDRES, 1 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Oxford International Digital Institute (OIDI) ha anunciado el lanzamiento de Oxford ELLT Express, un nuevo servicio diseñado para ayudar a los estudiantes internacionales a realizar su prueba de expresión oral con un examinador humano con tan solo dos horas de antelación.

Oxford International Digital Institute launches Oxford ELLT Express

Oxford ELLT Express permite a los candidatos que cumplan los requisitos recibir los resultados de su examen de inglés en un plazo de 12 horas laborables tras haber completado todas las partes del Oxford ELLT. El servicio también ofrece citas para la prueba oral el mismo día, lo que permite a los alumnos realizar una prueba oral en directo con un examinador humano con tan solo dos horas de antelación.

A medida que la competencia por las oportunidades de estudios en el extranjero sigue aumentando, los estudiantes se ven cada vez más obligados a cumplir con plazos de admisión muy ajustados. Oxford ELLT Express se creó para ofrecer una vía más rápida hacia centros de educación superior de prestigio, ayudando a los solicitantes a tramitar sus solicitudes universitarias con mayor confianza.

Es importante destacar que la reducción de los plazos no modifica el proceso de evaluación. Todas las pruebas orales de Oxford ELLT siguen siendo evaluadas por examinadores humanos con amplia experiencia, lo que garantiza los mismos estándares de calidad, coherencia e integridad académica que las instituciones y los socios esperan de Oxford ELLT.

"Los estudiantes no siempre disponen de tiempo de sobra, sobre todo durante los periodos de mayor actividad en el proceso de admisión", afirmó Michael Shaw, responsable de Evaluación Digital y Estrategia de Productos de OIDI. "Con la introducción de Oxford ELLT Express, estamos agilizando aún más nuestro servicio de exámenes, pero manteniendo el rigor que supone que los examinadores humanos mantengan una conversación detallada con los alumnos y evalúen adecuadamente sus habilidades orales".

El nuevo servicio está disponible como mejora opcional para los candidatos que cumplan los requisitos, siempre que haya disponibilidad. Aunque está diseñado principalmente para ayudar a los estudiantes, Oxford ELLT Express también ofrece a los socios académicos y de selección de personal otra opción que pueden recomendar a los solicitantes que deben cumplir con plazos de solicitud ajustados.

Oxford ELLT cuenta con el reconocimiento de más de 300 universidades de todo el mundo, incluidas las instituciones del Russell Group, y forma parte de la cartera de soluciones de evaluación digital de OIDI. El lanzamiento de Oxford ELLT Express refuerza el compromiso constante de la organización de ofrecer pruebas de inglés flexibles, accesibles y fiables que respondan a las cambiantes exigencias de la educación internacional.

Para obtener más información sobre Oxford ELLT Express, visite https://oxfordellt.com/ellt-express.

Acerca del Oxford International Digital Institute

Formamos parte del Oxford International Education Group. Apoyamos a los estudiantes y a las instituciones a través de programas académicos y de idiomas, tanto en línea como híbridos, titulaciones de formación del profesorado y el Oxford ELLT, nuestra prueba de inglés a la que se presentan más de 150 000 estudiantes de todo el mundo.

FUENTE Oxford International Digital Institute