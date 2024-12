EL PARAÍSO ESPERA: ROYAL CARIBBEAN REIMAGINA EL MEJOR DÍA DE PLAYA CON EL ROYAL BEACH CLUB PARADISE ISLAND

La primera experiencia del Royal Beach Club Collection proporcionará un pase todo incluido al paraíso en las Bahamas en diciembre de 2025

MIAMI, 12 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean traerá el mejor día de playa a las Bahamas. Con su apertura en diciembre de 2025, Royal Beach Club Paradise Island* será el primero del Royal Beach Club Collection de la marca vacacional, combinando las impresionantes playas de Paradise Island y las experiencias exclusivas de Royal Caribbean para crear un día de playa con todo incluido, y con el vibrante espíritu y la cultura de las Bahamas en el centro de todo. Desde playas impresionantes, piscinas para todos los ambientes y el bar acuático más grande del mundo hasta lugares de estilo isleño para disfrutar de la comida local y experiencias con artesanos bahameños y música en vivo. El próximo en la línea de destinos de la marca está listo para traer un ambiente de relajación de otro nivel, con las Bahamas como el mejor fondo. Los vacacionistas pueden comprar su pase de día todo incluido y cabañas a partir de la primavera de 2025.

"El Royal Beach Club Collection está diseñado para que todo tipo de familia y vacacionista obtengan todo lo que desean de su día de playa ideal, sea cual sea el ambiente que busquen", dijo Michael Bayley, presidente y CEO, Royal Caribbean International. "Con el Royal Beach Club Paradise Island, el primero de su tipo, continuamos sirviendo a nuestros huéspedes con una experiencia personalizada en uno de nuestros destinos más visitados, en el que llevamos casi cinco décadas de colaboración con la comunidad y el gobierno de las Bahamas".

Con una extensión de 7 hectáreas en el extremo occidental de Paradise Island, el nuevo Royal Beach Club es el lugar donde lo exclusivo se encuentra con lo todo incluido para los vacacionistas de Royal Caribbean y los locales. Con la compra de un pase de un día, los vacacionistas pueden disfrutar del acceso a todas las amenidades, con todo incluido, desde el primer viaje en taxi acuático hasta bocadillos, bebidas y todo lo demás. Hay desde impresionantes playas y piscinas para todos los gustos hasta tres bares acuáticos, siete bares de playa, más de 40 cabañas, incluida la única Ultimate Family Cabana con servicio de asistente personal, y más.

El mejor día de playa en tres zonas

Family Beach : Las familias de todas las edades pueden darse un chapuzón o relajarse a la sombra en Family Beach , a solo unos pasos de la piscina de entrada cero de The Shallow End . Para competir amistosamente, hay juegos de playa de todo tipo, desde el juego de la cuerda hasta paddle ball. Para maximizar los recuerdos, los vacacionistas pueden relajarse a un nivel completamente nuevo con el Ultimate Family Cabana , un retiro exclusivo único en su tipo con dos pisos de comodidades, que incluyen un emocionante tobogán, una bañera de hidromasaje dedicada, una máquina de bebidas heladas y más.

: Las familias de todas las edades pueden darse un chapuzón o relajarse a la sombra en , a solo unos pasos de la piscina de entrada cero de . Para competir amistosamente, hay juegos de playa de todo tipo, desde el juego de la cuerda hasta paddle ball. Para maximizar los recuerdos, los vacacionistas pueden relajarse a un nivel completamente nuevo con el , un retiro exclusivo único en su tipo con dos pisos de comodidades, que incluyen un emocionante tobogán, una bañera de hidromasaje dedicada, una máquina de bebidas heladas y más. Chill Beach : Presentando la relajación durante todo el día, los vacacionistas pueden tomar el sol junto a la piscina en The Deep End y relajarse en la arena blanca de Chill Beach. También pueden sumergirse en la cultura caribeña comprando en cabañas artesanales locales o probando diferentes sabores de la isla, desde brochetas de camarones a la parrilla hasta los fire engine fritters.

: Presentando la relajación durante todo el día, los vacacionistas pueden tomar el sol junto a la piscina en y relajarse en la arena blanca de Chill Beach. También pueden sumergirse en la cultura caribeña comprando en cabañas artesanales locales o probando diferentes sabores de la isla, desde brochetas de camarones a la parrilla hasta los fire engine fritters. Party Cove: La cala frente a la playa es el lugar para mantener el ambiente de fiesta. Los aventureros pueden bailar al ritmo de un DJ en el bar acuático más grande del mundo, The Floating Flamingo, o subir el volumen de la celebración en el espacio Party Cove VIP, que cuenta con servicio personal junto a la piscina y vistas increíbles.

Desarrollado y operado en asociación con el gobierno de las Bahamas, Royal Beach Club Paradise Island incorporará la influencia de las Bahamas en todo el diseño arquitectónico y la experiencia, incluyendo música en vivo, tiendas de artesanía local y comida culinaria. El primero del Royal Beach Club Collection es un proyecto moderno y creado de manera responsable desarrollado a través de una asociación público-privada, un acuerdo único en su tipo en las Bahamas. La construcción y operación del club de playa apoya a la fuerza laboral de las Bahamas a través de la creación de cientos de empleos de empresas y empresarios locales.

A partir de 2025, los aventureros tienen más de una forma de visitar Nassau y Royal Beach Club Paradise Island en las Bahamas con una combinación de vacaciones desde seis ciudades, incluidas Miami, Fort Lauderdale y Puerto Cañaveral (Orlando), Florida; Cape Liberty (Nueva York), Nueva Jersey; Galveston, Texas y Baltimore. La gama de vacaciones va desde tres noches en la última escapada corta en Utopia of the Seas hasta una escapada de 7 noches en Oasis Class en Symphony of the Seas y más.

Royal Beach Club Paradise Island está listo para marcarse como la próxima incorporación a la creciente línea de experiencias de destino de la marca de vacaciones, que incluye el Perfect Day at CocoCay en las Bahamas. Con la incorporación de Royal Beach Club Cozumel al Royal Beach Club Collection en 2026, el debut de Perfect Day Mexico en 2027; y la marca Labadee, Haití, los aventureros tienen más de una forma de crear sus días de vacaciones perfectos en el Caribe.

En los próximos meses se revelará más información sobre Royal Beach Club Paradise Island y la creciente lista de destinos de la marca vacacional.

*NOTA PARA EL EDITOR:

Imágenes e información adicional sobre Royal Beach Club Paradise Island se pueden encontrar en

www.RoyalCaribbeanPressCenter.com/RoyalBeachClubPI/.

