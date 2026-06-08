El trigo cultivado en el desierto de Sharjah supera los estándares mundiales ante la creciente demanda

SHARJAH, EAU, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El emirato de Sharjah (EAU) ha logrado un avance significativo en el cultivo de trigo en el desierto, obteniendo plantas con niveles de proteína que casi duplican el promedio mundial del trigo blando y rendimientos superiores a los parámetros de referencia internacionales.

Las plantas de segunda generación del proyecto de desarrollo de trigo de Sharjah registraron ocho espigas por planta, superando el estándar internacional. El cultivo también alcanzó un contenido de proteína del 19,3 %, situándose entre los niveles más altos registrados a nivel mundial.

Las variedades estándar de trigo blando suelen contener entre un 10 % y un 13 % de proteínas, mientras que el trigo duro registra una media de entre el 12 % y el 15 %. Con un contenido proteico del 19,3 %, el trigo de Sharjah se sitúa en la categoría premium.

El Dr. Fadel ElZubi, director del Centro de Estudios de Ginebra y experto internacional en seguridad alimentaria, destacó que la experiencia de Sharjah constituye un "caso de estudio excepcional" en el mundo árabe y sirve de modelo regional.

El modelo agrícola de Sharjah se basa en un sistema integrado que combina inteligencia artificial, sensores e imágenes satelitales para gestionar el riego y reducir la pérdida de agua. Las tecnologías de agricultura de precisión podrían aumentar la productividad entre un 20 % y un 40 % y, al mismo tiempo, reducir el consumo de agua hasta en un 30 %, mejorando así la sostenibilidad de la agricultura en zonas áridas, señaló ElZubi.

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Hussain Al Mulla

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FUENTE Sharjah Government Media Bureau