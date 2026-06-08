Le blé cultivé dans le désert de Sharjah dépasse les normes mondiales

CHARJAH, Émirats arabes unis, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'émirat de Charjah a réalisé une avancée majeure dans la culture du blé en milieu désertique, produisant des variétés affichant une teneur en protéines de 19,3 % et des performances supérieures aux références internationales.

Les plants de deuxième génération issus du projet de développement du blé de Charjah ont enregistré huit épis par plante, contre une référence internationale de sept épis par plante. Avec une teneur en protéines de 19,3 %, ce blé compte parmi les plus riches au monde.

À titre de comparaison, le blé tendre contient généralement entre 10 % et 13 % de protéines, tandis que le blé dur affiche des niveaux compris entre 12 % et 15 %. Le blé de Charjah appartient ainsi à la catégorie premium destinée à des produits alimentaires spécialisés.

Ces résultats interviennent à un moment où de nombreux pays réévaluent leurs stratégies agricoles face au changement climatique et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement alimentaires mondiales.

Selon le Dr Fadel ElZubi, directeur du Geneva Centre for Studies et expert international en sécurité alimentaire, l'expérience de Charjah constitue un modèle régional pour le développement de cultures résistantes au climat.

Le modèle agricole de Charjah repose sur l'agriculture de précision, l'intelligence artificielle, des capteurs au sol et l'imagerie satellitaire d'optimiser l'utilisation de l'eau, d'améliorer l'irrigation et de réduire les pertes hydriques un environnement particulièrement aride.

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