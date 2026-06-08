Il grano coltivato nel deserto di Sharjah supera gli standard globali mentre cresce la domanda di colture resilienti al clima

SHARJAH, Emirati Arabi Uniti, 8 giugno 2026 /PRNewswire/ -- L'emirato di Sharjah ha raggiunto un importante traguardo nella coltivazione del grano nel deserto, producendo piante con livelli proteici quasi doppi rispetto alla media mondiale del grano tenero e rese superiori agli standard internazionali.

Le piante di seconda generazione del progetto di sviluppo del grano di Sharjah hanno registrato otto spighe per pianta, superando il parametro di riferimento internazionale di sette. La coltura ha inoltre raggiunto un contenuto proteico del 19,3%, tra i più elevati riportati a livello globale.

Le varietà standard di grano tenero contengono generalmente tra il 10% e il 13% di proteine, mentre il grano duro si attesta tra il 12% e il 15%. Con il 19,3%, il grano di Sharjah rientra nella categoria premium destinata a prodotti alimentari specializzati.

I risultati arrivano mentre i Paesi del Golfo e altre aree del mondo rivalutano le proprie strategie agricole in risposta ai cambiamenti climatici e alle interruzioni delle catene di approvvigionamento alimentare. Il dottor Fadel ElZubi, direttore del Geneva Centre for Studies ed esperto di sicurezza alimentare, ha definito l'esperienza di Sharjah un «caso di studio eccezionale» nel mondo arabo e un modello regionale per lo sviluppo di colture resistenti ai cambiamenti climatici.

Il modello agricolo di Sharjah combina agricoltura di precisione, intelligenza artificiale, sensori a terra e immagini satellitari per gestire l'irrigazione e ridurre le perdite d'acqua. Secondo ElZubi, queste tecnologie possono aumentare la produttività dal 20% al 40% e ridurre il consumo idrico fino al 30%, migliorando la sostenibilità dell'agricoltura nelle regioni aride.

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Hussain Al Mulla

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