Este septiembre, SIAL Guangzhou presenta 7 tendencias que dan forma a la industria de alimentos y bebidas de China

GUANGZHOU, China, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cada septiembre, los compradores de alimentos de Asia comienzan a prepararse para la temporada de mayor consumo de la región: Navidad, regalos de fin de año, Ramadán y Año Nuevo Lunar chino. Están recurriendo a China por una razón: las tendencias alimentarias a menudo surgen aquí primero.

Según el FMI, se espera que Asia contribuya con casi el 60 % del crecimiento económico mundial, lo que lo convierte en el mercado de consumo de más rápido crecimiento del mundo.

Para los compradores de toda la ASEAN y el norte de Asia, el descubrimiento ahora es más importante que el abastecimiento: encontrar primero el próximo éxito de ventas es el verdadero desafío. SIAL Guangzhou se está convirtiendo en una plataforma de abastecimiento clave para los compradores que buscan los próximos productos más vendidos de la región.

A principios de este año, SIAL en China y WGSN (World's Global Style Network) identificaron conjuntamente siete tendencias emergentes que darán forma a la industria de alimentos y bebidas de China en 2026.

En SIAL Guangzhou 2026, estas tendencias se reflejarán a través de miles de productos innovadores exhibidos por más de 1.500 expositores en 15 sectores, ofreciendo a los visitantes una mirada más cercana a la dirección futura del mercado de alimentos y bebidas.

Conoce siete tendencias emergentes en SIAL Guangzhou 2026

1. Productos lácteos para el bienestar digestivo

Los productos lácteos funcionales, incluidos los lácteos A2, la leche de camello y las soluciones nutritivas, satisfacen la creciente demanda de salud intestinal y bienestar personalizado.

2. Merienda proteica de etiqueta limpia

Los bocadillos ricos en proteínas y los productos cárnicos de primera calidad están redefiniendo la nutrición conveniente con ingredientes más limpios y mejores texturas.

3. Innovación con sabor a té

El sabor a té se está expandiendo más allá de las bebidas hacia aperitivos, productos lácteos, café y dulces, creando nuevas oportunidades de productos.

4. Revolución asiática de bajo ABV

Los cócteles de té, el vino espumoso de arroz y las bebidas RTD aportan nuevas experiencias a los consumidores más jóvenes.

5. Panadería funcional y de bajo IG

Los productos de panadería bajos en azúcar, de liberación lenta y funcionales ofrecen formas más saludables de disfrutar de los alimentos cotidianos.

6. Bocadillos sensoriales y del estado de ánimo

Los sabores agrios extremos, los efectos refrescantes y las experiencias multisensoriales están transformando los bocadillos en experiencias emocionales.

7. Comida-como-Medicina Bienestar

La nutrición a base de hierbas, las bebidas botánicas y las soluciones sin azúcar combinan ingredientes tradicionales con conceptos modernos de bienestar.

A medida que estas tendencias continúan influyendo en el desarrollo de productos y el comportamiento del consumidor en toda Asia, SIAL Guangzhou 2026 reunirá productos innovadores y proveedores que responden a estos cambios en el mercado.

La carrera por la próxima tendencia gastronómica comienza en Guangzhou.

Inscripciones Abiertas

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SIAL Guangzhou 2026 | 3 al 5 de septiembre | Guangzhou, China

FUENTE SIAL Guangzhou