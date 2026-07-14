SIAL Guangzhou、今年9月に中国の食品・飲料業界を形作る7つのトレンドを発表

中国・広州、2026年7月14日 /PRNewswire/ -- アジアの食品バイヤーは毎年9月になると、クリスマス、年末の贈答、ラマダン、春節など、この地域で消費が最も活発になる時期に向けて準備を始めます。アジアの食品バイヤーが中国に目を向ける理由は一つです。食のトレンドが中国でいち早く生まれることが多いためです。

IMFによると、アジアは世界の経済成長の60%近くを担うと見込まれており、世界で最も急速に拡大している消費市場となっています。

ASEANおよび北アジアのバイヤーにとって、今や調達そのものよりも、新たな商品の発掘が重要になっています。次のベストセラー商品をいち早く見つけることこそ、真の課題です。SIAL Guangzhouは、この地域で次のベストセラーとなる商品を探すバイヤーにとって、重要な調達プラットフォームになりつつあります。

今年初め、SIAL in ChinaとWGSN（World's Global Style Network）は共同で、2026年の中国の食品・飲料業界を形作る7つの新たなトレンドを特定しました。

SIAL Guangzhou 2026では、15分野にわたり、1,500社超の出展者が展示する数千点の革新的な製品を通じてこれらのトレンドが示され、来場者は食品・飲料市場の今後の方向性をより詳しく知ることができます。

SIAL Guangzhou 2026で押さえる7つの新たなトレンド

1. 腸の健康を支える乳製品

A2乳製品、ラクダ乳、栄養ソリューションなどの機能性乳製品は、腸の健康や個々のニーズに合わせたウェルネスに対する需要の高まりに応えています。

2. クリーンラベルの高タンパク質スナック

高タンパク質スナックやプレミアム食肉製品は、よりシンプルな原材料構成と優れた食感によって、手軽な栄養補給のあり方を一新しています。

3. 茶の風味を生かした製品革新

茶の風味は、飲料の枠を超えてスナック、乳製品、コーヒー、菓子へと広がり、新たな商品開発の機会を生み出しています。

4. アジアにおける低アルコール度数飲料の革命

ティー・カクテル、発泡性の米酒、RTD飲料は、若い消費者に新たなほろ酔い体験をもたらしています。

5. 低GI・機能性ベーカリー製品

低糖質製品、エネルギーが緩やかに放出される製品、機能性ベーカリー製品は、毎日の食をより健康的に楽しむ選択肢を提供しています。

6. 気分と感覚に働きかけるスナック

強烈な酸味や清涼感、複数の感覚に訴える要素によって、スナックは感情に働きかける体験へと変わりつつあります。

7. 食を薬として捉えるウェルネス

ハーブを取り入れた栄養製品、植物素材を用いた飲料、無糖製品は、伝統的な原材料と現代的なウェルネスの考え方を組み合わせています。

こうしたトレンドがアジア全域の製品開発と消費者行動に影響を与え続ける中、SIAL Guangzhou 2026には、市場の変化に対応するサプライヤーと革新的な製品が集結します。

次の食のトレンドをめぐる競争は、広州から始まります。

参加登録受付中

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SIAL Guangzhou 2026｜9月3～5日｜中国・広州

SOURCE SIAL Guangzhou