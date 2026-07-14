Em setembro, a SIAL Guangzhou revela 7 tendências que moldam a indústria de alimentos e bebidas da China

GUANGZHOU, China, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Todo mês de setembro, os compradores de alimentos da Ásia começam a se preparar para a maior temporada de consumo da região - Natal, presentes de fim de ano, Ramadã e Ano Novo Lunar Chinês. Eles estão se voltando para a China por um motivo: as tendências alimentares geralmente surgem aqui primeiro.

De acordo com o FMI, espera-se que a Ásia contribua com quase 60% do crescimento econômico global, tornando-se o mercado consumidor que mais cresce no mundo.

Para os compradores da ASEAN e do norte da Ásia, a descoberta agora importa mais do que a terceirização: encontrar o próximo best-seller primeiro é o verdadeiro desafio. A SIAL Guangzhou está se tornando uma plataforma de fornecimento essencial para os compradores que buscam os próximos produtos mais vendidos da região.

No início deste ano, a SIAL na China e a WGSN (World's Global Style Network) identificaram em conjunto sete tendências emergentes que moldam a indústria de alimentos e bebidas da China em 2026.

Na SIAL Guangzhou 2026, essas tendências serão refletidas por meio de milhares de produtos inovadores exibidos por mais de 1.500 expositores em 15 setores, oferecendo aos visitantes uma visão mais detalhada da direção futura do mercado de alimentos e bebidas.

Apreenda as sete tendências emergentes na SIAL Guangzhou 2026

1. Laticínios digestivos de bem-estar

Produtos lácteos funcionais, incluindo laticínios A2, leite de camelo e soluções nutricionais, estão atendendo à crescente demanda por saúde intestinal e bem-estar personalizado.

2. Petiscos Proteicos Clean-Label

Lanches ricos em proteínas e produtos premium à base de carne estão redefinindo a nutrição conveniente com ingredientes mais limpos e melhores texturas.

3. Inovação com sabor de chá

O sabor do chá está se expandindo além das bebidas para lanches, laticínios, café e confeitaria, criando novas oportunidades de produtos.

4. Revolução asiática de baixo ABV

Coquetéis de chá, vinho espumante de arroz e bebidas RTD estão trazendo experiências novas e embriagantes para os consumidores mais jovens.

5. Padaria Funcional e de Baixo IG

Produtos de panificação funcionais e com baixo teor de açúcar e energia de liberação lenta estão oferecendo maneiras mais saudáveis de desfrutar dos alimentos do dia a dia.

6. Snacks sensoriais e de humor

Sabores azedos extremos, efeitos refrescantes e experiências multissensoriais estão transformando lanches em experiências emocionais.

7. Food-as-Medicine Wellness

Nutrição à base de plantas, bebidas botânicas e soluções sem açúcar combinam ingredientes tradicionais com conceitos modernos de bem-estar.

Como essas tendências continuam a influenciar o desenvolvimento de produtos e o comportamento do consumidor em toda a Ásia, a SIAL Guangzhou 2026 reunirá produtos e fornecedores inovadores que respondem a essas mudanças de mercado.

A corrida pela próxima tendência alimentar começa em Guangzhou.

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SIAL Guangzhou 2026 | 3 a 5 de setembro | Guangzhou, China

FONTE SIAL Guangzhou