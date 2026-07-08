Estudio de la FGV identifica el potencial de Brasil para convertirse en un centro de infraestructura digital mundial

El informe estima que la expansión de la infraestructura digital de Brasil podría crear más de 230.000 empleos permanentes y atraer más de 698 mil millones de dólares en inversiones

BRASILIA, Brasil, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Brasil tiene las ventajas estructurales para convertirse en uno de los principales centros de infraestructura digital del mundo en la era de la inteligencia artificial (IA), según el Estudio sobre el impacto socioeconómico de establecer a Brasil como un centro internacional de infraestructura digital en la era de la IA, desarrollado por la Fundación Getulio Vargas (FGV) a solicitud de Scala Data Centers y Norgás. El estudio examina el impacto económico de la expansión de la infraestructura digital en todo el país e identifica los factores que dan forma a la competitividad de Brasil en el mercado global.

Según el informe, la matriz energética predominantemente renovable de Brasil, su ubicación geográfica estratégica, su gran mercado interno y la creciente demanda de servicios de computación en la nube e inteligencia artificial posicionan al país como un fuerte contendiente para la inversión mundial en infraestructura digital.

El estudio proyecta ganancias económicas sustanciales. En el escenario más ambicioso, Brasil ampliaría su capacidad de infraestructura digital instalada de aproximadamente 1 GW a 13,7 GW para 2035, creando más de 230.000 empleos permanentes. De ellos, casi 59.700 puestos directos apoyarían las operaciones del centro de datos, mientras que aproximadamente 176.500 puestos de trabajo indirectos e inducidos surgirían en toda la cadena de suministro y en la economía en general. Estas cifras reflejan solo el empleo operativo permanente y excluyen los empleos temporales generados durante la construcción y el desarrollo del proyecto.

El informe también estima que agregar 12,7 GW de nueva capacidad atraería entre 431,8 y 698,5 mil millones de dólares en inversión total (aproximadamente 2,3 a 3,7 billones de reales brasileños). Esas inversiones financiarían tanto las infraestructuras físicas, incluida la adquisición de terrenos, la construcción civil, los sistemas eléctricos, los equipos mecánicos y de refrigeración, la infraestructura de edificios y los sistemas de seguridad, como los equipos de tecnología de la información, servidores, sistemas de almacenamiento, equipos de red y los aceleradores de IA.

FGV basó su análisis en un modelo de matriz de insumo-producto, que mide cómo las inversiones se propagan a través de múltiples sectores de la economía. En lugar de ver los centros de datos únicamente como una infraestructura tecnológica, el estudio los identifica como un catalizador para el desarrollo económico. La construcción y operación de estas instalaciones estimula una amplia cadena de valor que incluye energía eléctrica, construcción, telecomunicaciones, logística, ingeniería y servicios técnicos especializados.

Según el estudio, el impacto del sector se extiende mucho más allá de la fase de construcción. Los centros de datos generan ganancias a largo plazo en productividad, desarrollo de la fuerza laboral, crecimiento económico regional y actividad empresarial en múltiples sectores.

"El estudio utiliza un modelo de insumo-producto para capturar los efectos directos, indirectos e inducidos de las inversiones en infraestructura digital, lo que nos permite medir cómo estos proyectos activan cadenas de suministro completas", dijo Charles Schramm, Gerente Ejecutivo de Proyectos de FGV. "Nuestros estudios demuestran que los beneficios económicos van mucho más allá del sector tecnológico, generando avances significativos en materia de empleo, ingresos y producción económica en toda la economía en general".

El informe también compara a Brasil con los centros mundiales de infraestructura digital establecidos, incluidos Virginia (EE. UU.), Singapur, Dubái, Japón, Portugal, Canadá y el clúster FLAP-D (Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y Dublín), evaluando cada mercado mediante dimensiones tecnológicas, económicas, energéticas y regulatorias.

Para fortalecer la competitividad de Brasil y liberar todo su potencial, el estudio identifica varias prioridades, incluida una coordinación institucional más sólida, un marco regulatorio estable y una mayor certeza en torno a la planificación energética al alinear la expansión de la red con la nueva demanda de infraestructura digital.

El informe también concluye que la alta presión fiscal de Brasil sobre los equipos y servicios socava su competitividad global al incrementar el costo de llevar tecnologías avanzadas y capacidad productiva al país.

Para hacer frente a estos desafíos, la FGV propone una agenda de políticas que consta de cuatro partes:

Políticas industriales que fomenten la fabricación nacional de hardware;

Reconocimiento de los centros de datos como infraestructura estratégica dentro del sector eléctrico de Brasil, donde el acceso a la red y los costos de energía dan forma fundamental a la economía del proyecto;

Un marco legal estable para los incentivos fiscales; y

Coordinación regulatoria que alinea las políticas industriales, energéticas, fiscales y de gobernanza digital bajo una estrategia nacional común.

El estudio también identifica iniciativas como Redata, impuestos estatales de importación más bajos actualmente en revisión por Confaz, incentivos no arancelarios y Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE, por sus siglas en inglés) como herramientas complementarias que podrían reducir la brecha competitiva de Brasil con otros centros globales y atraer una mayor inversión en infraestructura digital.

La FGV también recomienda crear un organismo nacional de coordinación que reúna a los gobiernos federales, estatales y locales, a los reguladores del sector y a la industria privada para eliminar la superposición de responsabilidades, acortar los plazos de los proyectos y proporcionar una mayor certeza para futuras inversiones en infraestructura digital.

Según el informe, el crecimiento de Brasil como centro mundial de infraestructura digital dependerá de su capacidad para fortalecer el entorno empresarial, ampliar la conectividad y proporcionar certeza de inversión a largo plazo. A medida que la demanda de infraestructura de IA continúe acelerándose en todo el mundo, los países que alineen estos factores estarán mejor posicionados para atraer inversiones, desarrollar ecosistemas industriales y fortalecer su papel en la economía digital mundial.

"Los principales mercados de infraestructura digital del mundo, en particular Estados Unidos y Europa, se enfrentan a crecientes limitaciones para ampliar la capacidad, incluida la disponibilidad limitada de energía, los desafíos de interconexión a la red y la escasez de terrenos adecuados para nuevos desarrollos, incluso cuando la demanda de procesamiento de datos e inteligencia artificial continúa acelerándose", señaló Luciano Fialho, vicepresidente sénior corporativo de Scala Data Centers. "Esas limitaciones abren la puerta a nuevos centros globales. Brasil ofrece una rara combinación de disponibilidad de energía a gran escala, una matriz de energía predominantemente renovable, un potencial de expansión significativo, tierra abundante y una fuerte conectividad a las principales rutas internacionales de datos. Si el país actúa ahora, puede atraer inversiones a una escala sin precedentes, crear empleos de alta calidad y establecerse como uno de los principales centros de infraestructura digital del mundo".

Acerca de Scala Data Centers

Scala Data Centers es la plataforma líder en América Latina de centros de datos hiperescalables y sostenibles. Respaldada por DigitalBridge, la empresa ha invertido más de 12 mil millones de reales brasileños y administra aproximadamente 300 MW de capacidad instalada y en desarrollo, respaldada por un banco de tierras de más de 12 millones de metros cuadrados. Scala también cuenta con más de 7,1 GW de capacidad de potencia reservados para futuras ampliaciones, suministrados en su totalidad por fuentes de energía renovables certificadas.

FUENTE Scala Data Centers