FitLine x Paris Basketball: Rendimiento y Resultados al Más Alto Nivel

LUXEMBURGO y PARÍS, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- FitLine se enorgullece de anunciar una nueva colaboración con Paris Basketball, campeón de Francia y un club destacado en Europa. Mientras el equipo compite al máximo nivel del baloncesto europeo, incluida la EuroLeague, FitLine se convierte en el patrocinador oficial y acompaña a los jugadores durante la temporada con nutrición deportiva premium, dentro y fuera de la cancha.

«Paris Basketball representa ambición, resultados y constancia al más alto nivel. Esos son también los valores de FitLine», afirma Adrien Rincheval, Chief Sales Officer de PM-International. «Ambas marcas comparten un enfoque común: altos estándares, rendimiento sólido y progreso continuo. Esta colaboración une el deporte profesional y la nutrición premium con un objetivo común: lograr los mejores resultados cada día.»

El baloncesto profesional es exigente. Los viajes requieren preparación y recuperación inteligentes. FitLine apoya al equipo con productos desarrollados científicamente, diseñados para integrarse en la rutina diaria de los deportistas y ayudarles a rendir dentro y fuera de la cancha.

«Esta colaboración va más allá. Compartimos el compromiso con la calidad y el rendimiento. FitLine no solo está presente el día del partido, sino que es un socio diario, además apoyando al equipo con experiencia adquirida tras años de trabajo con atletas de múltiples disciplinas», señala Jérôme de Chaunac, Chief Business Officer de Paris Basketball.

Más de 1.000 atletas de 85 disciplinas y 40 países confían en los productos FitLine. Como proveedor oficial de organizaciones deportivas y selecciones nacionales, entre ellas la ATP Tour en el tenis masculino, la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo (DEB) y la Federación Alemana de Ciclismo (BDR), la marca lleva décadas apoyando el deporte de alto nivel. La seguridad de los productos FitLine es un factor clave: la mayoría forman parte de la Cologne List®, una entidad independiente que garantiza un deporte limpio siempre.

