피트라인(FitLine), 프랑스 챔피언 '파리 농구팀'과 파트너십 체결… 최고 수준의 경기력 지원

룩셈부르크와 파리, 2025년 12월 10일 /PRNewswire/ -- 피엠인터내셔널(이하 PMI, 창립자 & CEO 롤프 소르그 회장)의 자사 건강기능식품 브랜드 '피트라인(FitLine)'이 2024년 프랑스1부 리그 챔피언 파리 농구팀(Paris Basketball)과 공식 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

파리 농구팀은 프랑스 1부 남자 농구 리그 소속으로 유럽의 권위 있는 유로리그(Euro League)를 포함한 최고 수준의 리그에서 활약 중이다.

이로써 '피트라인'은 파리농구팀의 공식 파트너사로 활동하며 파리농구팀 선수들의 경기력 향상을 위한 다양한 제품들을 지원하게 됐다.

PMI 최고 영업 책임자인 아드리안 린쉐발(Adrien Rincheval)은 "파리 농구팀은 최고 수준의 경기력과 역사를 상징하는 팀이다"라며 "이는 '피트라인'이 추구하는 가치이기도 하다"고 설명했다.

- 사진은 AP에서 제공됩니다 -

담당자 정보

피엠인터내셔널코리아 – 한시영 대리

Fred.han@피엠인터내셔널.kr

SOURCE PM-International AG