FitLine x Paris Basketball : Performance et Résultats au Plus Haut Niveau

LUXEMBOURG et PARIS, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- FitLine est fier d'annoncer un nouveau partenariat avec Paris Basketball, l'actuel champion de France et l'un des clubs les plus importants d'Europe. Alors que l'équipe évolue au plus haut niveau du basketball européen, notamment dans la prestigieuse EuroLeague, FitLine devient le supporter officiel et accompagne les joueurs tout au long de la saison avec une nutrition sportive premium – sur le terrain comme en dehors.

« Paris Basketball incarne l'ambition, la performance et la constance au plus haut niveau. Ce sont également les valeurs de FitLine », explique Adrien Rincheval, Chief Sales Officer de PM-International AG. « Les deux marques partagent le même objectif : des standards élevés, une performance solide et un progrès constant. Ce partenariat rapproche le sport professionnel et la nutrition premium avec un but commun : atteindre les meilleurs résultats, chaque jour. »

Le basketball professionnel est exigeant. Les longs déplacements et les matchs intensifs nécessitent une préparation précise et une récupération adaptée. FitLine soutient l'équipe avec des produits développés scientifiquement, conçus pour s'intégrer dans la routine quotidienne des athlètes et les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes sur et en dehors du terrain.

« Ce partenariat va au-delà de ce que l'on voit. Nous partageons l'engagement envers la qualité et la performance. FitLine n'est pas seulement présent les jours de match, mais un partenaire quotidien, soutenant l'équipe grâce à une expérience acquise au fil d'années de travail avec des athlètes de nombreuses disciplines », déclare Jérôme de Chaunac, Chief Business Officer de Paris Basketball.

Plus de 1 000 athlètes issus de 85 disciplines et 40 pays font confiance aux produits FitLine. En tant que fournisseur officiel de plusieurs organisations sportives et équipes nationales, la marque soutient le sport de haut niveau. La sécurité des produits FitLine, inscrits sur la Cologne List, garantit toujours un sport propre.

L'image est disponible sur AP

