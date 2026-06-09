El CRRC Zhuzhou Institute presentará elsistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido 6.X en The Smarter E Europe 2026

Aumento de la densidad energética en un 25 % y reducción de la huella del sitio en un 20 %

BOHOT, Bulgaria y MÚNICH, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El CRRC Zhuzhou Institute presentará susistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido 6.X en The Smarter E Europe 2026, del 23 al 25 de junio en Messe München, stands B2.540 y B2.640 en el pabellón B2. El lanzamiento está respaldado por el proyecto Bohot BESS de 200 MWh de la empresa en Bulgaria, que alcanzó la conexión completa a la red en abril de 2026.

La densidad de energía aumentó un 25 %, la huella del sitio disminuyó un 20 %, y el CRRC Zhuzhou Institute exhibirá elsistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido 6.X en The Smarter E Europe 2026 Speed Speed (PRNewsfoto/CRRC Zhuzhou Institute)

A partir de mayo de 2026, el negocio de almacenamiento de energía del CRRC Zhuzhou Institute abarcaba más de 25 países y regiones. En la feria, la empresa destacará las mejoras técnicas en sus últimos productos de almacenamiento y su historial de entregas en proyectos europeos.

Nuevo debut de producto: elsistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido 6.X

El sistema 6.X ofrece tres avances técnicos clave:

Utilización mejorada del espacio: la densidad de energía aumenta en un 25 % y la huella del sitio se reduce en más del 20 %, lo que aborda las limitaciones de tierra y los desafíos de aprobación de la planificación en los mercados europeos.

Rendimiento térmico optimizado: un diseño de disipación de calor de descarga superior con control adaptativo a la temperatura reduce el consumo de energía de gestión térmica en más del 10 %, lo que mejora la eficiencia general del sistema.

Cobertura de escenario completo: la solución integrada admite aplicaciones de generación de servicios públicos, del lado de la red y comerciales e industriales (C + I), lo que permite a los propietarios de activos maximizar rendimientos en diversos contextos de implementación.

Validación de seguridad a escala

El CRRC Zhuzhou Institute publicó los resultados de seguridad de las pruebas de incendio a gran escala y la validación de seguridad extrema de seis niveles bajo UL 9540A:2026 y NFPA 855:2026, dos normas reconocidas a nivel internacional para los sistemas de almacenamiento de baterías.

Suministro validado: proyecto Bohot BESS de 200 MWh

El 3 de abril de 2026, el proyecto Bohot alcanzó la conexión a la red de plena capacidad, por lo que cumple con los estrictos requisitos de interconexión de Europa. El proyecto utiliza una arquitectura modular de cabinas de baterías de CC, cabinas de CA integradas y unidades sistemas de conversión de energía PCS, combinadas con un sistema de interconexión a la red de 33 kV. Ahora que funciona de manera estable, se ha ganado el reconocimiento de los socios y reguladores locales, lo que sentó las bases para una mayor participación a nivel europeo.

Construir más allá de la red eléctrica

El CRRC Zhuzhou Institute prioriza la contratación local, la capacitación y las adquisiciones locales para fortalecer las cadenas de suministro nacionales. En todos los ciclos de vida de los proyectos, la empresa aplica medidas de protección ecológica y evaluaciones de impacto ambiental, que abarcan la eficiencia energética, la reducción de carbono y la protección de la biodiversidad. Su adhesión a las regulaciones del país anfitrión y las normas internacionales ha generado confianza con los gobiernos y los reguladores de todo el mundo.

También en exhibición: Inversor PV "Chixiao" de 460 kW

Además, el CRRC Zhuzhou Institute exhibirá su inversor de energía fotovoltaica "Chixiao" de 460 kW. Al heredar los estándares de diseño de alta velocidad, el inversor eleva la potencia nominal a 460 kW (506 kW máx.) y mejora la densidad de potencia en un 28 % en comparación con la generación anterior. También adopta por primera vez una nueva generación de dispositivos de carburo de silicio (SiC), lo que reduce costos de sistema para las plantas de energía a gran escala montadas en el suelo.

Se invita a los visitantes a los stands B2.540 y B2.640 en el pabellón B2 para explorar nuevas oportunidades en el mercado europeo de energía limpia.

Para obtener más información sobre el CRRC Zhuzhou Insitute, visite https://www.crrcgc.cc/zsen/

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2996055/8eb3b12d7299010647058ecae5d76bb0.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996056/2026Intersolar.jpg

FUENTE CRRC Zhuzhou Institute