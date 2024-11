FOSSIL ANUNCIA A LA SUPERESTRELLA MUNDIAL NICK JONAS COMO EMBAJADOR DE LA MARCA 2025

RICHARDSON, Texas, 12 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Fossil, una marca líder de relojes y accesorios, anuncia una emocionante asociación con la superestrella, actor y filántropo mundial Nick Jonas. El reconocido cantautor se convertirá en el embajador mundial de relojes de la marca para 2025-2026 con una campaña mundial que se lanzará en la segunda mitad de 2025. La innovadora campaña aprovechará el poder cultural de la música, una plataforma que resuena profundamente con las pasiones y valores de la audiencia de Fossil. La música sirve como una conexión significativa y unificadora y celebra el espíritu atemporal de Fossil y su lugar dentro del paisaje cultural actual.

Jonas y la campaña encarnan el espíritu perenne y enérgico de la marca para el mundo moderno, sin dejar de ser fieles a los pilares fundamentales del diseño y la innovación. Conocido por su estilo distintivo y su atractivo generalizado, Nick Jonas encarna el espíritu de Fossil, lo que lo convierte en el socio perfecto que llegará a los consumidores de todo el mundo.

"He sido un admirador de los relojes desde hace mucho tiempo, y Fossil fue mi primera vez mientras crecía, por lo que esta asociación es realmente un momento de círculo completo para mí", dijo Nick Jonas. "Estoy emocionado de trabajar con el increíble equipo de Fossil y aportar mi aportación creativa a su proceso para diseñar algo especial para los amantes de los relojes de todo el mundo".

"A medida que continuamos redefiniendo Fossil a nivel mundial, buscamos talentos con ideas afines que no solo resuenen con nuestros consumidores en todo el mundo, sino que también los incorporen", dijo Franco Fogliato, director ejecutivo de Fossil Group, Inc. "Nick Jonas es una fuerza en la música y la moda y ha sido un auténtico fan de la marca durante décadas, dejando clara la elección. Estamos seguros de que nuestros valores compartidos harán de esta una asociación fructífera que subraya nuestra posición como pioneros en el mundo de los accesorios. Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a la familia Fossil ".

Nick Jonas será fundamental para dar forma a la narrativa de la marca Fossil en 2025.

FOSSIL

Fossil es una marca líder mundial de accesorios de estilo de vida inspirada en la creatividad y el ingenio. Creamos artículos de cuero, joyas y relojes atemporales y bien elaborados para complementar una vida alegre e inspirada. En todo lo que hacemos, nos esforzamos por hacer tiempo para el bien™, trabajando para crear un cambio positivo para nuestra gente y comunidades.

NICK JONAS

Después de electrizar la música desde múltiples ángulos, aparecer en películas taquilleras y lanzar empresas comerciales exitosas, Nick Jonas todavía se desafía a sí mismo y a la cultura popular. Por supuesto, su historia como un tercio de los Jonas Brothers sigue estando bien documentada, especialmente teniendo en cuenta el regreso de la banda a las listas en 2019, Happiness Begins, las giras agotadas y la posterior nominación al GRAMMY ® . Al mismo tiempo, se estableció como un artista en solitario dinámico con una inclinación por romper los límites. El homónimo Nick Jonas de 2014 produjo el triple platino "Jealous", el doble platino "Chains" y el certificado de oro "Levels". Su seguimiento de 2016, Last Year Was Complicated, generó el himno "Close" [feat. Tove Lo] y trajo sus arroyos a miles de millones. En 2017, contribuyó con el "Home" nominado al Globo de Oro ® a la banda sonora de Ferdinand. Mientras tanto, su composición sería reconocida con el prestigioso Premio Hal David Starlight del Salón de la Fama de los Compositores en 2016. Marcará su regreso a Broadway junto a Adrienne Warren en Last Five Years el próximo año y, más recientemente, protagonizó The Good Half del director Robert Schwartzman. En el camino, también cautivó al público como juez recurrente en The Voice de NBC en películas favoritas de la pantalla grande como Jumanji: Welcome to the Jungle, Ugly Dolls, Midway, Jumanji: The Next Level, Chaos Walking y más. En 2021, Nick lanzó su álbum de estudio Spaceman [Island Records]. En 2023, Nick y Jonas Brothers demostraron una vez más que son una fuerza constante, embarcándose en una nueva era con el lanzamiento de The Album, a través de Republic Records. El álbum fue producido por Jon Bellion y cuenta con los exitosos singles "Waffle House" y "Wings". En apoyo del nuevo álbum y esta nueva era para los Jonas Brothers, iniciaron "The Tour" con dos shows con entradas agotadas en el icónico Yankee Stadium de Nueva York. "The Tour" incluye fechas en estadios y arenas de todo el mundo hasta 2024, lo que resulta en la gira más grande y extensa de la banda hasta la fecha.

