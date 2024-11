FOSSIL ANNONCE QUE LA SUPERSTAR MONDIALE NICK JONAS SERA L'AMBASSADEUR DE LA MARQUE 2025

RICHARDSON, Texas, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Fossil, une marque de montres et d'accessoires de premier plan, annonce un partenariat passionnant avec la superstar mondiale, l'acteur et le philanthrope Nick Jonas. Le célèbre auteur-compositeur-interprète deviendra l'ambassadeur mondial de la marque pour les années 2025 et 2026, avec une campagne mondiale qui sera lancée au cours du second semestre 2025. Cette campagne révolutionnaire exploitera le pouvoir culturel de la musique, une plateforme qui résonne profondément avec les passions et les valeurs du public de Fossil. La musique sert de lien significatif et unificateur et célèbre l'esprit intemporel de Fossil et sa place dans le paysage culturel d'aujourd'hui.

Jonas et la campagne incarnent l'éthique pérenne et énergique de la marque pour le monde moderne, tout en restant fidèles aux piliers fondamentaux que sont le design et l'innovation. Connu pour son style distinctif et sa grande popularité, Nick Jonas incarne l'esprit de Fossil, ce qui en fait le partenaire idéal pour toucher les consommateurs du monde entier.

"J'admire les montres depuis longtemps et Fossil a été ma toute première montre en grandissant. Ce partenariat est donc pour moi une véritable boucle bouclée", a déclaré Nick Jonas. "Je suis ravi de travailler avec l'incroyable équipe de Fossil et d'apporter ma contribution créative à leur processus afin de concevoir quelque chose de spécial pour les amateurs de montres du monde entier".

"Alors que nous continuons à redéfinir Fossil au niveau mondial, nous recherchons des talents qui partagent les mêmes idées et qui non seulement résonnent avec nos consommateurs du monde entier, mais les incarnent également", a déclaré Franco Fogliato, directeur général de Fossil Group, Inc.. "Nick Jonas est une force dans le domaine de la musique et de la mode et est un authentique fan de la marque depuis des décennies, ce qui rend le choix évident. Nous sommes convaincus que nos valeurs communes feront de ce partenariat un succès qui soulignera notre position de pionnier dans le monde des accessoires. Nous sommes honorés de l'accueillir dans la famille Fossil".

Nick Jonas jouera un rôle essentiel dans l'évolution de la marque Fossil en 2025.

Kimberly Valarezo, The Right Now

[email protected]

Fossil est une grande marque mondiale d'accessoires de style de vie inspirée par la créativité et l'ingéniosité. Nous créons des articles de maroquinerie, des bijoux et des montres intemporels et de bonne facture pour accessoiriser une vie joyeuse et inspirée. Dans tout ce que nous faisons, nous nous efforçons de Make Time For Good™, en travaillant à créer des changements positifs pour notre personnel et nos communautés.

Après avoir électrisé la musique sous de multiples angles, être apparu dans des films à succès et s'être lancé dans des entreprises prospères, Nick Jonas continue de se remettre en question et de défier la culture populaire. Bien sûr, son histoire en tant que tiers des Jonas Brothers reste bien documentée, surtout si l'on considère le retour en force du groupe en 2019, Happiness Begins, les tournées à guichets fermés et la nomination au GRAMMY® Award qui s'en est suivie. Dans le même temps, il s'est imposé comme un artiste solo dynamique ayant un penchant pour la rupture. L'album éponyme de 2014, Nick Jonas, a produit les titres "Jealous" (triple disque de platine), "Chains" (double disque de platine) et "Levels" (disque d'or). Son successeur en 2016, Last Year Was Complicated, a donné naissance à l'hymne "Close" [feat. Tove Lo] et a apporté ses flux dans les milliards. En 2017, il a contribué à la bande originale de Ferdinand, avec la chanson "Home", nominée pour un Golden Globe® Award. Entre-temps, son travail d'auteur-compositeur a été récompensé par le prestigieux Hal David Starlight Award décerné par le Songwriters Hall of Fame en 2016. Il fera son retour à Broadway en jouant aux côtés d'Adrienne Warren dans Last Five Years l'année prochaine et a récemment joué dans The Good Half du réalisateur Robert Schwartzman. Il a également captivé le public en tant que juge récurrent de l'émission The Voice sur NBC et dans des films à grand spectacle tels que Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Ugly Dolls, Midway, Jumanji : The Next Level, Chaos Walking et bien d'autres encore. En 2021, Nick a sorti son album studio Spaceman [Island Records]. En 2023, Nick et Jonas Brothers ont une fois de plus prouvé qu'ils étaient une force constante, s'engageant dans une nouvelle ère avec la sortie de The Album, via Republic Records. L'album a été produit par Jon Bellion et contient les tubes "Waffle House" et "Wings". Pour soutenir le nouvel album et cette nouvelle ère pour les Jonas Brothers, ils ont donné le coup d'envoi de "The Tour" avec deux concerts à guichets fermés au Yankee Stadium de New York, un stade emblématique de la ville. "La tournée comprend des concerts dans des stades et des arènes du monde entier jusqu'en 2024, ce qui en fait la plus grande et la plus vaste tournée du groupe à ce jour.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2552954/Fossil_Group_Inc_Logo.jpg