FOSSIL KÜNDIGT DEN GLOBALEN SUPERSTAR NICK JONAS ALS MARKENBOTSCHAFTER FÜR 2025 AN

RICHARDSON, Texas, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Fossil, eine führende Uhren- und Accessoire-Marke, gibt eine spannende Partnerschaft mit dem globalen Superstar, Schauspieler und Philanthropen Nick Jonas bekannt. Der berühmte Singer-Songwriter wird der globale Uhrenbotschafter der Marke für die Jahre 2025 bis 2026. Die weltweite Kampagne soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 starten. Die bahnbrechende Kampagne wird sich die kulturelle Kraft der Musik zunutze machen - eine Plattform, die tief mit den Leidenschaften und Werten des Fossil-Publikums übereinstimmt. Die Musik dient als sinnvolle und verbindende Klammer und zelebriert den zeitlosen Geist von Fossil und seinen Platz in der heutigen Kulturlandschaft.

Jonas und die Kampagne verkörpern das immerwährende, energiegeladene Ethos der Marke für die moderne Welt und bleiben dabei den Kernpfeilern Design und Innovation treu. Nick Jonas, der für seinen unverwechselbaren Stil und seine große Anziehungskraft bekannt ist, verkörpert den Geist von Fossil und ist damit der perfekte Partner, der Kunden auf der ganzen Welt erreichen wird.

"Ich bin ein langjähriger Bewunderer von Uhren, und Fossil war meine allererste Uhr, als ich aufgewachsen bin. Mit dieser Partnerschaft schließt sich für mich ein Kreis", sagte Nick Jonas. "Ich freue mich darauf, mit dem unglaublichen Fossil-Team zusammenzuarbeiten und meinen kreativen Input in den Prozess einzubringen, um etwas Besonderes für Uhrenliebhaber auf der ganzen Welt zu entwerfen."

"Während wir Fossil auf globaler Ebene neu definieren, suchen wir nach gleichgesinnten Talenten, die nicht nur mit unseren Konsumenten weltweit in Resonanz stehen, sondern sie auch verkörpern", sagte Franco Fogliato, Chief Executive Officer der Fossil Group, Inc. "Nick Jonas ist eine Größe in der Musik- und Modewelt und seit Jahrzehnten ein echter Fan der Marke, so dass die Wahl klar war. Wir sind zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Werte zu einer fruchtbaren Partnerschaft führen werden, die unsere Position als Pionier in der Welt der Accessoires unterstreicht. Es ist uns eine Ehre, ihn in der Fossil-Familie willkommen zu heißen."

Nick Jonas wird im Jahr 2025 eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Fossil-Markengeschichte spielen.

PRESSEKONTAKT :

Kimberly Valarezo, The Right Now

[email protected]

FOSSIL

Fossil ist eine weltweit führende Marke für Lifestyle-Accessoires, die von Kreativität und Erfindungsreichtum inspiriert ist. Wir kreieren zeitlose, gut verarbeitete Lederwaren, Schmuck und Uhren, die ein freudiges, inspiriertes Leben bereichern. Bei allem, was wir tun, bemühen wir uns, Zeit für das Gute zu schaffen und positive Veränderungen für unsere Mitarbeiter und Gemeinden zu bewirken.

NICK JONAS

Nachdem er die Musik aus verschiedenen Blickwinkeln elektrisiert, in Blockbuster-Filmen mitgewirkt und erfolgreiche Unternehmen gegründet hat, stellt Nick Jonas immer noch Herausforderungen an sich selbst und die Popkultur. Natürlich ist seine Geschichte als ein Drittel der Jonas Brothers nach wie vor gut dokumentiert - vor allem angesichts des die Charts dominierenden Comebacks der Band im Jahr 2019 (Happiness Begins), der ausverkauften Tourneen und der anschließenden GRAMMY® Award-Nominierung. Gleichzeitig etablierte er sich als dynamischer Solokünstler mit einer Vorliebe für das Überschreiten von Grenzen. Das 2014 erschienene, selbstbetitelte Album "Nick Jonas" brachte das Dreifach-Platin-Album "Jealous", das Doppel-Platin-Album "Chains" und das mit Gold ausgezeichnete Album "Levels" hervor. Der 2016 erschienene Nachfolger Last Year Was Complicated brachte die Hymne "Close" [feat. Tove Lo] und brachte seine Ströme in den Milliardenbereich. 2017 steuerte er den für den Golden Globe® Award nominierten "Home" zum Soundtrack von Ferdinand bei. In der Zwischenzeit wurde sein Songwriting 2016 mit dem prestigeträchtigen Hal David Starlight Award der Songwriters Hall of Fame ausgezeichnet. Nächstes Jahr kehrt er an den Broadway zurück, wo er an der Seite von Adrienne Warren in Last Five Years zu sehen sein wird. Zuletzt spielte er in dem Film The Good Half von Regisseur Robert Schwartzman. Nebenbei begeisterte er das Publikum auch als wiederkehrender Juror bei NBCs The Voice und in Kinofilmen wie Jumanji: Willkommen im Dschungel, Ugly Dolls, Midway, Jumanji: The Next Level, Chaos Walking und mehr. Im Jahr 2021 veröffentlichte Nick sein Studioalbum Spaceman [Island Records]. Im Jahr 2023 bewiesen Nick und die Jonas Brothers einmal mehr, dass sie eine konstante Kraft sind, indem sie mit der Veröffentlichung von The Album über Republic Records eine neue Ära einläuteten. Das Album wurde von Jon Bellion produziert und enthält die Hitsingles "Waffle House" und "Wings". Um das neue Album und die neue Ära der Jonas Brothers zu unterstützen, starteten sie die "The Tour" mit zwei ausverkauften Shows im kultigen New Yorker Yankee Stadium. "The Tour" umfasst Stadion- und Arena-Termine rund um den Globus bis 2024 und ist damit die bisher größte und umfangreichste Tournee der Band.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2552954/Fossil_Group_Inc_Logo.jpg