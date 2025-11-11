CGTN: Cómo la apertura de alto nivel de China impulsa un desarrollo de alta calidad

PEKÍN, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras las visitas del presidente Xi Jinping a Hainan y Guangdong, CGTN publicó un artículo sobre las prioridades estratégicas de China en materia de apertura de alto nivel para impulsar un crecimiento de alta calidad. El artículo describe cómo se promueve esta visión nacional mediante los ejemplos de Guangdong como zona pionera, innovadora y piloto, y del puerto de libre comercio de Hainan como centro de oportunidades a nivel mundial.

A medida que el 14.º plan quinquenal de China, que contempla el período 2021-2025, llega a su fin y el país se prepara para dar a conocer el proyecto de su 15.º plan quinquenal, el mensaje es claro: la apertura sigue siendo el eje central de la iniciativa de modernización de China.

Durante sus viajes recientes a las provincias de Hainan y Guangdong, dos fronteras de reforma y apertura, el presidente de China Xi Jinping expuso su visión de una apertura de alto nivel como vía para lograr un desarrollo de alta calidad.

Hainan: la puerta de entrada a una nueva era

El 18 de diciembre, el Puerto de Libre Comercio (PLC) de Hainan iniciará oficialmente las operaciones aduaneras especiales en toda la isla, una medida que Xi describió como "un hito en la inquebrantable expansión de China hacia una apertura de alto nivel y su contribución a una economía mundial abierta".

Después de escuchar un informe de trabajo en la ciudad de Sanya sobre la elaboración del plan quinquenal de Hainan, Xi destacó que el plan respalda tanto el crecimiento de alta calidad de Hainan como el nuevo paradigma de desarrollo más amplio de China. El presidente Xi exhortó a facilitar la apertura institucional, sistemas de talento más abiertos y una reforma administrativa para generar un entorno empresarial orientado al mercado, cimentado en la ley e internacionalizado.

Desde 2018, Hainan ha identificado a más de 70.000 profesionales de alto nivel. Además, promulgó más de 80 leyes y normativas locales para mejorar su entorno empresarial. Los cuatro pilares industriales de la provincia: turismo, servicios modernos, sectores de alta tecnología y agricultura tropical, ahora representan casi el 70 % del PIB.

La apertura de Hainan además redunda en beneficio del comercio mundial. La nueva ruta marítima Yangpu-Chancay permite que la tilapia de Hainan llegue más rápido a Sudamérica y que los aguacates peruanos ingresen a China más frescos y a un precio más económico. Las cuentas multifuncionales de libre comercio (cuentas EF) facilitan aún más las liquidaciones transfronterizas. Según Kuang Xianming, vicepresidente del Instituto Chino para la Reforma y el Desarrollo, la próxima operación aduanera también consolidará a Hainan como centro estratégico para la cooperación entre China y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

Guangdong: pionera y líder en reforma y apertura

Al elegir la provincia de Guangdong para su primera inspección nacional tras la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China, Xi destacó el papel de Guangdong como pionera, precursora y zona piloto de reforma y apertura; asimismo, señaló que la provincia debe tomar la iniciativa, dar el ejemplo y desempeñar un rol importante en la configuración del 15.° plan quinquenal para el desarrollo económico y social nacional.

Él instó a la provincia meridional a que la reforma y la apertura se profundicen de manera integral en aras de un desarrollo de alta calidad y a que se promueva el desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA, por sus siglas en inglés) con iniciativas sostenidas.

También llamó a la provincia a desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad, reforzar la integración de la innovación tecnológica e industrial y crear un sistema industrial moderno de competitividad internacional.

El dinamismo económico de Guangdong destaca esta visión. En 2024, el comercio exterior de Guangdong alcanzó los 9,11 billones de yuanes (1,3 billones de dólares), lo que supone un aumento del 9,8 % y contribuye con casi 39 % al crecimiento comercial total de China. De enero a septiembre, se fundaron 24.000 nuevas empresas con capital extranjero, lo que supone un aumento interanual del 33,7 %, con lo que el total asciende a más de 360.000, con más de 600.000 millones de dólares en capital extranjero utilizado.

En la Conferencia Mundial de Promoción de Inversiones 2024 para la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, gigantes mundiales como BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla y Procter & Gamble firmaron 1.933 proyectos por un monto de 2,26 billones de yuanes, lo que pone de manifiesto el atractivo de la GBA para los inversores mundiales.

Con el 15.º plan quinquenal en el horizonte, China vuelve a demostrar que la reforma y la apertura no son solo políticas del pasado, sino que son los motores permanentes de su futuro.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-08/How-China-s-high-standard-opening-up-fuels-high-quality-development-1I8yR1qlKG4/p.html

