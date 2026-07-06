Games of the Future 2026 revela a participantes de talla internacional para Astana

Con títulos reconocidos a nivel mundial como Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, UFL, FATAL FURY: City of the Wolves, Just Dance y 3on3 FreeStyle, Games of the Future 2026 ofrecerá 12 días de competición deportiva y de esports de élite para mostrar la innovación y la emoción en el corazón del movimiento phygital.

Organizados en las principales instalaciones deportivas de Astana, como Barys Arena, Beeline Arena, el Complejo Deportivo de Atletismo "Qazaqstan" y el Palacio de Artes Marciales Ushkempirov, Games of the Future 2026 transformará la ciudad en el hogar mundial del deporte phygital, dando la bienvenida a atletas, fanáticos y medios internacionales.

La alineación cuenta con clubes deportivos emblemáticos, campeones mundiales y organizaciones líderes de los esports de todo el mundo, prometiendo una competencia inolvidable en todas las disciplinas.

La línea de esports está encabezada por MOBA PC, que cuenta con Dota 2, uno de los títulos de esports más vistos y celebrados del mundo. Las potencias internacionales LGD Gaming, Xtreme Gaming, Execration y VICI GAMING lucharán por el campeonato Games of the Future y un premio total de 1 millón de dólares.

Battle Royale reúne otro campo internacional excepcional en PUBG: Battlegrounds, con organizaciones reconocidas a nivel mundial como Team Vitality, Team Falcons, Virtus.pro, Twisted Minds, Geekay Esports y T1, con lo que crea uno de los torneos más competitivos de GOTF 2026 con un premio total de 1 millón de dólares en juego.

Si bien Games of the Future presenta algunos de los títulos de esports electrónicos más grandes del mundo, el corazón de la competencia radica en sus distintivas disciplinas phygital. Al combinar el juego digital con la acción deportiva en vivo, crean un espectáculo único como ningún otro en el deporte internacional, que exige habilidad, trabajo en equipo y adaptabilidad en ambos ámbitos.

El Phygital Football verá a los equipos competir primero en la UFL antes de salir al campo para un intenso partido de 5 contra 5. La competencia cuenta con un destacado campo internacional que incluye a Peñarol, uno de los clubes de fútbol más históricos de América del Sur, el club de la Kings League LOS TRONCOS FC, ORLANDO PIRATES FIVES, uno de los clubes de fútbol más emblemáticos de África y el talento local ACF x Allur, para crear una de las alineaciones de Phygital Football más fuertes reunidas hasta la fecha, con 625.000 dólares en juego.

Mientras Phygital Basketball combina 3on3 FreeStyle con un partido intenso de baloncesto 2v2 en la cancha. La competencia cuenta con clubes internacionales como Boca Juniors, Valencia Basket y PBC Astana, que reúnen a tres de las instituciones deportivas más reconocidas del deporte de todo el mundo, todas compitiendo por un total de 400.000 dólares en premios.

En Phygital Dancing, los atletas competirán en Just Dance, con la tres veces campeona de la Copa Mundial de Just Dance Umutcan Tütüncü, la principal artista competitiva Ariana Katana y Angelo Mokonenyane entre los nombres destacados que subirán al escenario.

Construido en torno a Counter-Strike 2, uno de los títulos de esports más reconocidos del mundo, Phygital Shooter combina la competencia de esports de élite con una etapa de batalla con armas láser en vivo que pone a prueba el trabajo en equipo, el conocimiento táctico y la ejecución. La competencia cuenta con equipos líderes como Eternal Fire, una de las principales organizaciones de esports de Türkiye, Clan Pedrajas, un equipo español de juegos competitivos establecido, y Minsk House, que regresan después de obtener el tercer lugar el año pasado para competir por una parte del premio acumulado de 150.000 dólares.

Phygital Fighting combina FATAL FURY: City of the Wolves, desarrollado y publicado por SNK, con combate físico de alta intensidad. La alineación cuenta con Kuznya, SOLDIERS OF FORCHUNE y SWORD, que pondrán a prueba su juego táctico, su capacidad de lucha y su adaptabilidad en ambas etapas para un premio acumulado de 500.000 dólares.

El título y la alineación de MOBA Mobile se anunciarán en los próximos días para completar la lista final de competidores para Games of the Future 2026.

John Hewitt, director de Marketing y Comunicaciones Internacionales de Phygital International, comentó: "Los juegos de este año mostrarán la increíble amplitud del talento en todo el movimiento phygital, al reunir a clubes deportivos icónicos, campeones mundiales y algunos de los nombres más importantes de los deportes electrónicos en un escenario mundial. Tanto si eres un fanático de los deportes, un entusiasta de los esports o descubres la competencia phygital por primera vez, Games of the Future ofrece algo verdaderamente único. Esperamos dar la bienvenida a Astana al mundo para lo que promete ser una celebración inolvidable del deporte, los videojuegos y la innovación".

Con la confirmación de la alineación final, la atención ahora se centra en la Ceremonia del Sorteo de Games of the Future 2026 el 7 de julio. El sorteo determinará los enfrentamientos iniciales y los grupos del torneo, y sentará las bases para las batallas, las rivalidades y los momentos decisivos que darán forma al camino hacia la gloria de Games of the Future.

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Los fanáticos pueden mantenerse al día con las últimas noticias, horarios y resultados visitando el sitio web oficial de Games of the Future y siguiendo los canales oficiales de redes sociales del evento en Instagram, X, Facebook, TikTok y YouTube. Los creadores, comentaristas y streamers de la comunidad también pueden solicitar unirse a la Comunidad de Streaming de Games of the Future 2026 para recibir acceso oficial gratuito a la transmisión en vivo para retransmitir el evento para audiencias de todo el mundo.

Cada partido de GOTF 2026 se transmitirá en vivo en todo el mundo en Phygital+, donde los fanáticos también pueden revivir los aspectos más destacados de Phygital Contenders Astana 2026 y Games of the Future 2025, junto con contenido exclusivo del evento deportivo phygital más importante del mundo.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de Games of the Future (Juegos del Futuro) y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona. Para obtener más información, visite https://Phygitalinternational.com o comuníquese con nosotros al correo: [email protected]

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y representa la máxima expresión del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, en tanto que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003015/Phygital_Football.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003016/Phygital_Basketball.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/3003014/GOTF_Logo.jpg

FUENTE Games of the Future