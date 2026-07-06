Les Games of the Future 2026 dévoilent le plateau international de la compétition à Astana

Avec des titres mondialement reconnus tels que Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, UFL, FATAL FURY: City of the Wolves, Just Dance et 3on3 FreeStyle, les Games of the Future 2026 proposeront 12 jours de compétitions sportives et d'e-sport de haut niveau, mettant en avant l'innovation et le dynamisme qui sont au cœur du mouvement phygital.

Organisés dans les principales installations sportives d'Astana, notamment la Barys Arena, la Beeline Arena, le complexe d'athlétisme « Qazaqstan » et le Palais des arts martiaux Ushkempirov, les Games of the Future 2026 transformeront la ville en capitale mondiale du sport phygital, accueillant athlètes, supporters et médias internationaux pour 12 jours de compétitions de haut niveau.

La programmation comprend des clubs sportifs emblématiques, des champions du monde et des organisations de haut niveau dans le domaine de l'e-sport venues des quatre coins du monde, qui promettent des compétitions inoubliables dans toutes les disciplines.

En tête d'affiche de la programmation e-sport figure le MOBA PC, avec notamment Dota 2, l'un des titres d'e-sport les plus suivis et les plus célèbres au monde. Les grandes équipes internationales LGD Gaming, Xtreme Gaming, Execration et VICI GAMING s'affronteront pour remporter le titre de champion des Games of the Future et une cagnotte d'un million de dollars américains.

Le tournoi Battle Royale rassemble une nouvelle fois un plateau international exceptionnel sur PUBG: Battlegrounds, avec la participation d'organisations de renommée mondiale, notamment Team Vitality, Team Falcons, Virtus.pro, Twisted Minds, Geekay Esports and T1, qui font de cet événement l'un des tournois les plus compétitifs du GOTF 2026, avec une cagnotte totale d'un million de dollars américains à la clé.

Si les Games of the Future mettent à l'honneur certains des plus grands titres mondiaux de l'e-sport, le cœur de la compétition réside dans ses disciplines phygital emblématiques. En associant le jeu vidéo à l'action sportive en direct, ils créent un spectacle unique en son genre dans le monde du sport international, qui exige habileté, esprit d'équipe et capacité d'adaptation dans les deux domaines.

Dans le cadre du Phygital Football, les équipes s'affronteront d'abord en UFL avant de se retrouver sur le terrain pour un match intense à 5. La compétition rassemble un plateau international exceptionnel, comprenant notamment: Peñarol, l'un des clubs de football les plus historiques d'Amérique du Sud, le club de la Kings League LOS TRONCOS FC, les ORLANDO PIRATES FIVES, l'un des clubs de football les plus emblématiques d'Afrique, ainsi que le talent local ACF x Allur, formant ainsi l'une des formations de Phygital Football les plus solides jamais réunies à ce jour, avec une cagnotte de 625 000 dollars américains à la clé.

Le Phygital Basketball associe le 3on3 FreeStyle à un tournoi de basket-ball 2 contre 2 au rythme effréné sur le terrain. Au programme figurent des clubs prestigieux tels que Boca Juniors, Valencia Basket et PBC Astana, réunissant ainsi trois des institutions sportives les plus emblématiques de la discipline à travers le monde, qui s'affronteront pour remporter une cagnotte totale de 400 000 dollars américains.

Dans le cadre du Phygital Dancing, les athlètes s'affronteront sur le jeu Just Dance, aux côtés d'Umutcan Tütüncü, triple champion de la Coupe du monde de Just Dance, d'Ariana Katana, danseuse de haut niveau, et d'Angelo Mokonenyane, qui comptent parmi les figures de proue de cet événement.

Articulé autour de Counter-Strike 2, l'un des titres d'e-sport les plus connus au monde, le Phygital Shooter allie une compétition d'e-sport de haut niveau à une épreuve de jeu laser en direct qui met à l'épreuve l'esprit d'équipe, la vision tactique et la capacité d'exécution. La compétition rassemble des équipes de premier plan, notamment Eternal Fire, l'une des principales organisations d'e-sport de Turquie, Clan Pedrajas, une équipe espagnole bien établie dans le milieu du jeu compétitif, et Minsk House, qui fait son retour après avoir décroché la troisième place l'année dernière. Toutes ces équipes s'affronteront pour remporter une part de la cagnotte de 150 000 dollars américains.

Le Phygital Fighting combine FATAL FURY: City of the Wolves, développé et publié par SNK, associé à des affrontements physiques à haute intensité. La programmation comprend Kuznya, SOLDIERS OF FORCHUNE et SWORD, qui mettront à l'épreuve leur stratégie de jeu, leur aptitude au combat et leur capacité d'adaptation sur les deux scènes, pour remporter une cagnotte de 500 000 dollars américains.

Le titre MOBA Mobile ainsi que la composition des équipes seront annoncés dans les prochains jours, complétant ainsi la liste définitive des concurrents pour les Games of the Future 2026.

John Hewitt, directeur du marketing et de la communication internationale chez Phygital International, a déclaré : « Les Jeux de cette année mettront en avant l'incroyable diversité des talents au sein du mouvement « phygital », en réunissant sur une même scène mondiale des clubs sportifs emblématiques, des champions du monde et certaines des plus grandes figures de l'e-sport. Que vous soyez amateur de sport, passionné d'e-sport ou que vous découvriez pour la première fois la compétition « phygital », les Games of the Future vous proposent une expérience vraiment unique. Nous avons hâte d'accueillir le monde entier à Astana pour ce qui s'annonce comme une célébration inoubliable du sport, du jeu vidéo et de l'innovation. »

La composition définitive du tournoi étant désormais confirmée, tous les regards se tournent désormais vers la cérémonie du tirage au sort des Games of the Future 2026, qui aura lieu le 7 juillet. Le tirage au sort déterminera les rencontres d'ouverture et les tableaux du tournoi, ouvrant ainsi la voie aux affrontements, aux rivalités et aux moments décisifs qui façonneront le chemin vers la gloire aux Games of the Future.

Réservez dès aujourd'hui vos billets pour les Games of the Future 2026.

Les fans peuvent se tenir informés des dernières actualités, des calendriers et des résultats en se rendant sur le site officiel des Games of the Future et en suivant les comptes officiels de l'événement sur les réseaux sociaux : Instagram, X, Facebook, TikTok et YouTube. Les créateurs, commentateurs et streamers de la communauté peuvent également postuler sur pour rejoindre la communauté de streaming Games of the Future 2026. Ils bénéficieront ainsi d'un accès officiel gratuit au flux de diffusion en direct afin de co-diffuser l'événement pour les spectateurs du monde entier.

Tous les matchs du GOTF 2026 seront diffusés en direct dans le monde entier sur Phygital+, où les fans pourront également revoir les temps forts du Phygital Contenders Astana 2026 et des Games of the Future 2025, ainsi que du contenu exclusif issu du plus grand événement sportif « phygital » au monde.

À propos de Phygital International (PI) :

Promoteur du sport « phygital » au niveau mondial, Phygital International se concentre sur l'innovation et la redéfinition du sport. Gardienne et détentrice des droits sur les Games of the Future, l'organisation supervise la procédure de candidature pour chaque ville hôte potentielle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://Phygitalinternational.com et ou nous contacter à l'adresse suivante : [email protected]

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Summum du sport « phygital », les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique. Cette compétition rassemble la nouvelle génération de héros du sport « phygital » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se sont déroulés à Abou Dabi, et les Games of the Future 2026 se tiendront à Astana.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://gofuture.games/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3003015/Phygital_Football.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3003016/Phygital_Basketball.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3003014/GOTF_Logo.jpg