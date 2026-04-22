TAIPÉI, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, anuncia su colaboración con NVIDIA para el paquete de juegos PRAGMATA™ en una selección de tarjetas gráficas, computadoras de escritorio y laptops que cuentan con GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5070 o superiores, así como con GPU para laptops. Gracias a la arquitectura Blackwell de NVIDIA, las GPU de la serie GeForce RTX™ 50 ofrecen a los jugadores capacidades revolucionarias. La tarjeta RTX™ de la serie 50 está provista con un enorme nivel de potencia de IA, lo que permite nuevas experiencias y una fidelidad gráfica de nivel superior. Junto con los diseños de refrigeración innovadores de GIGABYTE, el paquete tiene como objetivo ofrecer una jugabilidad más fluida y una experiencia de juego más inmersiva en PRAGMATA™.

GIGABYTE colabora con NVIDIA para mejorar el valor de los juegos con la serie GeForce RTX™ 50 y el paquete PRAGMATA™

Las GPU GeForce RTX™ Serie 50 cuentan con el respaldo de tres tecnologías fundamentales para mejorar la experiencia de juego. El seguimiento de la trayectoria simula el comportamiento físico de la luz para proporcionar gráficos 3D fotorrealistas y en tiempo real. Junto con el paquete de tecnologías de renderizado neuronal de NVIDIA, DLSS 4 aprovecha las tecnologías de IA para aumentar los FPS, reducir la latencia y mejorar la calidad de imagen, mientras que NVIDIA Reflex reduce aún más la latencia del sistema para brindar control con una mayor capacidad de respuesta.

En las tarjetas gráficas compatibles, GIGABYTE mejora el rendimiento en los juegos gracias a sus soluciones térmicas innovadoras. La AORUS RTX 5090 AI BOX incorpora el sistema de refrigeración todo en uno WATERFORCE, que garantiza una disipación eficiente del calor en un formato compacto. Las tarjetas gráficas de la serie RTX 50 están equipadas con el sistema de refrigeración WINDFORCE, que incorpora el diseño del ventilador Hawk y un gel termoconductor de grado servidor para garantizar un funcionamiento estable con cargas de trabajo intensas.

El paquete además se extiende a sistemas de juego elegibles, incluidas las laptops para juegos y las computadoras de escritorio para juegos. Los modelos MASTER 16, AERO X16 y GAMING A16 PRO cuentan con GPU GeForce RTX™ 5070 o superiores para laptops e incorporan el sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity junto con el agente de IA exclusivo GiMATE, para optimizar el rendimiento y el control del sistema. Las computadoras de escritorio para juegos AORUS PRIME 5 y algunos modelos seleccionados de PRIME 3 cuentan con una solución de refrigeración integral del sistema y una amplia conectividad para ofrecer una experiencia de juego plug-and-play.

En el caso de las personas que compren una tarjeta gráfica, una laptop o una computadora de escritorio de GIGABYTE elegibles entre el 14 de abril y el 12 de mayo, podrán obtener el código de canje de la edición estándar de PRAGMATA™ para activar el juego hasta el 9 de junio. Para obtener más información, visite la página de la campaña.

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FUENTE GIGABYTE