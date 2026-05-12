TAIPÉI, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia que su gama de productos de IA fue galardonada con el premio Red Dot Design en las categorías de tarjetas gráficas, placas base y portátiles, lo que destaca un enfoque coherente en cuanto a la forma en que se desarrolla y se experimenta la IA local. Los productos galardonados están pensados tanto para juegos como para la productividad, y conforman el ecosistema de IA de GIGABYTE, centrado en la accesibilidad, el rendimiento y la facilidad de uso.

GIGABYTE gana el premio Red Dot Design por toda su gama de productos de IA (PRNewsfoto/GIGABYTE)

La AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY incorpora el nuevo diseño de refrigeración WINDFORCE Hyperburst, basado en una innovadora estructura de doble flujo que permite que el aire circule por ambos lados de la placa trasera para mejorar la eficiencia térmica. Cabe destacar que el OverDrive Fan, con una curva de ventilador independiente, se activa bajo cargas pesadas para aumentar el flujo de aire, lo que permite a la tarjeta gráfica mantener el rendimiento de la RTX 5090 en cargas de trabajo de IA exigentes y para juegos AAA. Al mismo tiempo, la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX ofrece un rendimiento de nivel de computadora de escritorio en un formato compacto y portátil, lo que ofrece a las computadoras portátiles la enorme potencia de cálculo necesaria para cargas de trabajo de IA, diseño creativo y para juegos, al tiempo que sirve como puerta de entrada a las soluciones de computación de vanguardia AI TOP de GIGABYTE.

Las placas base galardonadas reflejan el enfoque de GIGABYTE para reducir la complejidad en los sistemas de alto rendimiento mediante la optimización del funcionamiento, el consumo energético y la gestión térmica en tiempo real, sin necesidad de configuración manual. En la X870 AORUS STEALTH ICE, la exclusiva tecnología D5 Bionic Corsa permite acelerar la memoria DDR5 con un solo clic, lo que simplifica el rendimiento de la memoria de alta velocidad y reduce las dificultades para realizar ajustes avanzados. Las placas base X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, X870E AORUS MASTER X3D ICE y X870E AERO X3D WOOD incorporan el modo X3D Turbo 2.0, que aprovecha un modelo dinámico de sobreaceleración asistido por IA entrenado con big data para ofrecer ajustes automáticos en tiempo real para cada procesador.

El ecosistema de IA va más allá del hardware al acercar la IA local al uso cotidiano mediante un diseño fluido y discreto. En el GIGABYTE AERO X16, el Copilot+ PC y el GIGABYTE GAMING A16 PRO, GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, integra múltiples capacidades de IA en un sistema unificado que se adapta a los flujos de trabajo del usuario y minimiza el control manual. Con GiMATE Creator y Coder, esta experiencia amplía aún más las posibilidades de uso en aplicaciones creativas y profesionales, lo que facilita el acceso a la IA local y permite integrarla de forma más natural en el trabajo diario. Para obtener más información, visite GIGABYTE AWARDS y consulte los detalles de todos los productos galardonados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970839/GIGABYTE_Wins_Red_Dot_Design_Award_Across_Its_AI_Product.jpg

FUENTE GIGABYTE