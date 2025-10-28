"Hainan Media Tour": Buka Berbagai Peluang Baru

Selama tiga hari, para peserta mewawancarai para pejabat Provinsi Hainan, membahas kerangka kebijakan dan langkah persiapan menuju penerapan zona perdagangan bebas. Rombongan media juga berkunjung ke beberapa kota di pulau Hainan seperti Haikou, Danzhou, Qionghai, dan Sanya untuk melihat langsung implementasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan perkembangan sektor industri.

Peluncuran resmi sistem kepabeanan khusus di Pulau Hainan dijadwalkan pada Desember 2025, menandai langkah penting yang ditempuh provinsi ini sebagai gerbang utama yang membuka ekonomi Tiongkok ke dunia.

Dalam konferensi yang membahas Hainan FTP, para jurnalis mempelajari kerangka kebijakan dan kelembagaan tahap awal yang telah terbentuk. Hainan juga menjadi lokasi penerapan pertama di Tiongkok untuk kebijakan "daftar negatif" perdagangan lintasnegara di sektor jasa. Kebijakan khusus ini ditempuh guna mempermudah akses pasar, serta memperluas kebijakan bebas bea untuk produk-produk bernilai tambah di Hainan.

Para jurnalis menyoroti pesatnya pembangunan industri di Hainan serta globalisasi di provinsi ini dalam rangka mendukung kebijakan pintu terbuka Tiongkok. Reporter Macau Monthly Qi Jige mencatat perkembangan pesat Pelabuhan Yangpu sebagai pusat pelayaran internasional berkat dukungan kebijakan dan infrastruktur. Jurnalis asal Vietnam juga menyoroti inovasi medis di Boao Lecheng, sedangkan reporter Luo Weihao dari Hong Kong Radio berharap agar kerja sama antara Hainan dan Hong Kong berjalan semakin erat.

Selain sektor industri, para jurnalis juga menjajaki potensi kuat di sektor konsumsi dan pariwisata Hainan. Reporter China Daily Wang Junyue menilai bahwa sebagai kota bebas bea, Hainan berhasil mengintegrasikan pariwisata dengan kegiatan belanja. Pengumuman kebijakan baru terkait optimalisasi pembelian bebas bea bagi wisatawan yang meninggalkan pulau ini turut menunjukkan komitmen Hainan untuk terus berinovasi.

Melalui kegiatan Hainan Media Tour 2025, praktik inovasi kebijakan, pengembangan industri, dan kerja sama terbuka dari Hainan Free Trade Port diperkenalkan kepada masyarakat internasional dari berbagai perspektif — membuka jendela baru bagi dunia untuk memahami kemajuan dan potensi Hainan.

