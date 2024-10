Go Global Retail y Janie and Jack adquirirán HATCH Collection, una marca líder de maternidad premium

La inversión estratégica mejora la cartera de Go Global y amplía el alcance del mercado en la marca premium de moda de maternidad y estilo de vida

LOS ÁNGELES, 10 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Go Global Retail anunció hoy que ha completado la adquisición de HATCH Collection, líder en moda de maternidad premium, a través de su plataforma Janie and Jack Holdings, Inc. Esta compra es la última de las inversiones de Go Global y representa una adquisición estratégica de seguimiento en la compra de la líder de moda infantil Janie and Jack, que se adquirió de Gap Inc. en 2021. Desde entonces, Janie and Jack han ampliado sus capacidades digitales y han acelerado el crecimiento omnicanal a nivel mundial.