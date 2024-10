Go Global Retail et Janie and Jack acquièrent HATCH Collection, une marque de maternité de premier plan

Créé en 2011, HATCH a ouvert la voie pour répondre aux besoins des femmes pendant la période la plus transformatrice de leur vie - la maternité - grâce à sa plateforme polyvalente offrant des looks de maternité et post-partum, des produits de beauté et de bien-être essentiels, ainsi que du contenu éducatif par le biais de sa plateforme éditoriale de premier plan, Babe. HATCH entretient des partenariats stratégiques de vente en gros avec plus de 200 détaillants et exploite deux magasins de détail à New York, où se déroulent ses événements communautaires, en plus de sa plateforme d'e-commerce.

« L'acquisition de HATCH s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'élargissement de notre portefeuille pour la maman d'aujourd'hui », déclare Jeff Streader, fondateur et associé directeur de Go Global Retail. « En intégrant HATCH dans notre famille de marques, nous souhaitons améliorer l'expérience globale des clients tout en nous positionnant pour une croissance future. Notre approche centrée sur le client continue de guider nos fusions et acquisitions, en veillant à ce que chaque décision renforce notre capacité à répondre à leurs besoins. »

« En intégrant HATCH à la famille Janie and Jack, nous étendons notre champ d'action aux premières étapes de la parentalité, ce qui nous permet de fidéliser davantage nos clients et de leur offrir une valeur à vie. Cette acquisition renforce notre position pour capter la demande croissante dans ce segment tout en élevant les deux marques », déclare Mo Beig, président et CFO, Janie and Jack.

« C'est un moment passionnant pour HATCH, qui entame un nouveau chapitre. Notre mission et nos valeurs s'alignent parfaitement sur celles de Janie and Jack. Ensemble, nous sommes mieux placés pour accompagner les femmes vers la parentalité », déclare Rosie Rothrock, Chief Marketing Officer, HATCH.

L'acquisition a été financée par Janie and Jack Holdings en conjonction avec une facilité de crédit garantie de premier rang fournie par MidCap Financial, une société de financement commercial de premier plan spécialisée dans les transactions du marché intermédiaire.

Janie and Jack exploite environ 120 magasins de détail aux États-Unis et propose une offre en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires. La marque continuera à opérer depuis son siège à San Francisco, tandis que HATCH conservera sa base à New York.

À propos de HATCH Collection

Créé en 2011 par Ariane Goldman, HATCH Collection est une marque de maternité de premier plan offrant des produits de mode, de soins de la peau, du contenu et un soutien communautaire. Conçue comme une destination haut de gamme, HATCH aide les femmes à franchir toutes les étapes de la grossesse et de la maternité avec style, beauté et confiance. Sa plateforme éditoriale Babe continuera à fournir un contenu attrayant, une formation, des événements et un soutien à sa communauté.

À propos de Janie and Jack

Janie and Jack est une maison de design pour les enfants - parce que le style individuel commence tôt. Les collections de chaque saison présentent de charmantes interprétations de la mode classique. Janie and Jack est reconnu pour ses moments en famille, son attention aux détails et ses cadeaux mémorables. Rendez-vous dans les magasins Janie and Jack pour des vêtements allant du nouveau-né à la taille 8 et sur www.janieandjack.com jusqu'à la taille 18.

À propos de Go Global Retail

Créé en 2016, Go Global Retail est une plateforme d'investissement axée sur l'acquisition et la croissance de marques dans le secteur de la consommation. L'entreprise travaille en partenariat avec des responsables opérationnels et des détaillants pour transformer et développer les marques grâce à l'innovation numérique et à des investissements stratégiques. Pour en savoir plus, consultez le site www.goglobalretail.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527399/Hatch.jpg