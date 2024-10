Go Global Retail und Janie and Jack übernehmen HATCH Collection, eine führende Premium-Umstandsmodemarke

HATCH wurde 2011 gegründet und hat den Weg geebnet, um die Bedürfnisse von Frauen in der wichtigsten Phase ihres Lebens – der Mutterschaft – zu erfüllen. Die vielseitige Plattform bietet hochwertige Looks für Mutterschaft und Wochenbett, Beauty- und Wellnessprodukte sowie Bildungsinhalte auf der führenden redaktionellen Plattform „Babe". HATCH unterhält strategische Großhandelspartnerschaften mit über 200 Einzelhändlern und betreibt neben seiner Flaggschiff-E-Commerce-Plattform zwei Einzelhandelsgeschäfte in New York, wo auch die Community-Veranstaltungen stattfinden.

„Die Übernahme von HATCH passt perfekt zu unserer Strategie, unser Portfolio für die moderne Mutter zu erweitern", sagte Jeff Streader, Gründer und geschäftsführender Partner von Go Global Retail. „Durch die Integration von HATCH in unsere Markenfamilie wollen wir das Kundenerlebnis insgesamt verbessern und uns gleichzeitig für künftiges Wachstum positionieren. Unser kundenorientierter Ansatz wird auch weiterhin unsere Fusionen und Übernahmen leiten und sicherstellen, dass jede Entscheidung unsere Fähigkeit stärkt, ihre Bedürfnisse zu erfüllen."

„Indem wir HATCH in die Janie and Jack-Familie aufnehmen, erweitern wir unsere Reichweite auf die frühesten Stadien der Elternschaft und kultivieren eine stärkere Kundenbindung und einen höheren Lebenszeitwert. Diese Übernahme stärkt unsere Position, um die wachsende Nachfrage in diesem Segment zu befriedigen und beide Marken aufzuwerten", sagte Mo Beig, Präsident und Finanzleiter von Janie and Jack.

„Für HATCH ist dies ein aufregender Moment, in dem wir das nächste Kapitel aufschlagen. Unser Auftrag und unsere Werte stimmen nahtlos mit denen von Janie and Jack überein; gemeinsam sind wir besser in der Lage, Frauen auf ihrem Weg durch die Elternschaft zu unterstützen", sagte Rosie Rothrock, Marketingleiterin von HATCH.

Die Übernahme wurde durch Janie and Jack Holdings in Verbindung mit einer vorrangig besicherten Kreditfazilität finanziert, die von MidCap Financial bereitgestellt wurde, einem führenden kommerziellen Finanzunternehmen, das sich auf Transaktionen im mittleren Marktsegment spezialisiert hat.

Janie and Jack betreibt etwa 120 Einzelhandelsgeschäfte in den USA und bietet ein Online-Angebot an Kleidung, Schuhen und Accessoires. Die Marke wird weiterhin von ihrem Hauptsitz in San Francisco aus operieren, während HATCH seinen Sitz in New York beibehalten wird.

Informationen zu HATCH Collection

Die 2011 von Ariane Goldman gegründete HATCH Collection ist eine führende Umstandsmarke, die Mode, Hautpflege, Inhalte und Community-Unterstützung bietet. HATCH wurde als erstklassiges Lifestyle-Ziel konzipiert und hilft Frauen, jede Phase der Schwangerschaft und Mutterschaft mit Stil, Schönheit und Selbstvertrauen zu meistern. Die redaktionelle Plattform Babe wird weiterhin interessante Inhalte, Bildungsangebote, Veranstaltungen und Unterstützung für die Community bieten.

Informationen zu Janie and Jack

Janie and Jack ist ein Designhaus für Kinder – denn individueller Stil beginnt früh. Die Kollektionen jeder Saison zeichnen sich durch charmante Interpretationen klassischer Mode aus. Janie and Jack ist bekannt für familiäre Momente, durchdachte Details und denkwürdige Geschenke. In den landesweiten Filialen von Janie and Jack finden Sie Kinderkleidung von Neugeborenen bis Größe 8 und www.janieandjack.com für Kinder bis Größe 18.

Informationen zu Go Global Retail

Die 2016 gegründete Investitionsplattform Go Global Retail konzentriert sich auf den Erwerb und das Wachstum von Marken im Verbrauchersektor. Das Unternehmen arbeitet mit Einzelhandels- und Betriebsleitern zusammen, um Marken durch digitale Innovation und strategische Investitionen zu transformieren und zu skalieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.goglobalretail.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2527399/Hatch.jpg