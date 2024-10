Go Global RetailとJanie and Jackが、プレミアムマタニティブランドのリーダーであるHATCH Collectionを買収

この戦略的投資により、Go Globalのポートフォリオが強化され、プレミアムマタニティファッションおよびライフスタイルブランドへの市場展開が拡大

ロサンゼルス, 2024年10月11日 /PRNewswire/ -- Go Global Retailは本日、Janie and Jack Holdings, Inc.プラットフォームを通じて、プレミアムマタニティファッションのリーダーであるHATCH Collectionの買収を完了したことを発表しました。この買収は、Go Globalの最新投資であり、2021年にGap Inc.から買収した子供服のリーダーであるJanie and Jackの購入に続く戦略的な買収です。それ以来、Janie and Jackはデジタル能力を拡大し、世界的にオムニチャネルの成長を加速させています。

2011年に設立されたHATCHは、母親という人生で最も変革的な時期にある女性たちのニーズを満たすべく、多面的なプラットフォームを通じて、高級なマタニティおよび産後のファッション、ビューティーとウェルネスの必需品、そしてそのリーディングエディトリアルプラットフォーム「Babe」を通じた教育コンテンツを提供しています。HATCHは200以上の小売業者との戦略的な卸売パートナーシップを維持し、ニューヨークに2つの小売店を運営しており、そこではコミュニティイベントが開催されるほか、旗艦のeコマースプラットフォームも運営しています。