Gran Ceremonia de Homenaje al Emperador Amarillo en el Año Bingwu en su Lugar de Origen: Descendientes Chinos de Todo el Mundo Honran al Emperador Amarillo Xuanyuan

ZHENGZHOU, China, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de abril, tercer día del tercer mes del calendario lunar, se celebró la Gran Ceremonia de Homenaje al Emperador Amarillo en el Año Bingwu en Xinzheng, Zhengzhou. La ceremonia de este año, que mantiene el lema "Mismas raíces, mismo antepasado, mismo origen; paz, armonía y concordia", reunió en el recinto a unos 5000 descendientes de la nación china procedentes de todo el mundo, quienes se congregaron para rendir homenaje al Emperador Amarillo Xuanyuan, antepasado cultural de la nación china, y rezar por la prosperidad del país y la paz mundial.

Escena de la Gran Ceremonia de Homenaje al Emperador Amarillo en el Año Bingwu en su Lugar de Origen (PRNewsfoto/the Ancestor Worship Ceremony of the Yellow Emperor)

El Emperador Amarillo es considerado el ancestro común de la nación china, vivió hace aproximadamente cinco mil años y es uno de los fundadores importantes de la civilización china. La Gran Ceremonia de Homenaje al Emperador Amarillo, celebrada cada año el tercer día del tercer mes del calendario lunar en su tierra natal, se ha convertido en un importante evento para que los chinos de todo el mundo busquen sus raíces, rindan homenaje a sus orígenes y fortalezcan su identidad cultural común.

La ceremonia consta de nueve rituales: Salvas de artillería en honor a la próspera era, Ofrenda de cestas de flores, Lavado de manos para el ofrecimiento de incienso, Homenaje conjunto al antepasado, Lectura solemne del texto de homenaje, Canto del himno, Danza y música en señal de reverencia, Bendición por China, y Armonía entre el cielo, la tierra y el ser humano. Estos rituales integran tradiciones ancestrales con expresiones culturales modernas.

En la parte de "Canto del himno", cantantes procedentes de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán entonaron junto con niños y jóvenes el himno "Oda al Emperador Amarillo". En el ritual "Bendición por China", 19 destacados representantes de descendientes del Emperador Amarillo y del Emperador Yan, tanto de dentro como de fuera del país, estamparon el sello conmemorativo del año Bingwu en un pergamino de pintura de montañas y ríos en tonos verde esmeralda y azul turquesa, expresando sus deseos de paz y prosperidad para toda la nación china y todo el mundo. Finalmente, nueve invitados encendieron juntos la antorcha, mientras palomas de la paz y globos con deseos se elevaban hacia el cielo.

Esta ceremonia fue organizada conjuntamente por el Gobierno Popular de la Provincia de Henan, el Comité de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino de la Provincia de Henan, la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, la Federación Nacional de Chinos Retornados del Extranjero, la Federación Nacional de Compatriotas de Taiwán y la Asociación de la Cultura Yan Huang de China.

Después de años de celebración, la Gran Ceremonia de Homenaje al Emperador Amarillo se ha convertido en un evento cultural emblemático y de gran influencia en la comunidad china de todo el mundo. Ese mismo día, asociaciones de chinos de ultramar en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Malasia y Brasil también celebraron simultáneamente actividades de homenaje al Emperador Amarillo, en sintonía con la ceremonia principal. En estos tiempos en los que el mundo se enfrenta a numerosos retos, este ritual milenario y su resonancia tanto dentro como fuera de las fronteras del país han servido para unir los sentimientos comunes de los chinos y sus esperanzas de un futuro mejor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961419/Scene_Ancestral_Worship_Ceremony_Hometown_Yellow_Emperor__2026.jpg

FUENTE the Ancestor Worship Ceremony of the Yellow Emperor