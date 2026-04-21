बिंगवू वर्ष में हुआंगदी की जन्मभूमि में पूर्वज पूजन महोत्सव: देश-विदेश के चीनी संतति सामूहिक रूप से शुआनयुआन हुआंगदी का पूजन करते हैं।

झेंग्झौ, चीन, 21 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ --19 अप्रैल, चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने के तीसरे दिन, बिंगवू वर्ष में हुआंगदी की जन्मभूमि में पूर्वज पूजन महोत्सव झेंगझोउ के शिनझेंग शहर स्थित हुआंगदी की जन्मभूमि पर आयोजित किया गया। इस वर्ष का महोत्सव "एक मूल, एक पूर्वज और एक स्रोत; शांति, सौहार्द और समरसता" की थीम को जारी रखता है। देश-विदेश से लगभग 5000 चीनी संतति इस परिसर में एकत्र हुए और चीनी राष्ट्र के मानविकी पूर्वज शुआनयुआन हुआंगदी को सामूहिक रूप से नमन किया तथा राष्ट्र की समृद्धि और विश्व शांति की कामना की।

Scene of the Ancestral Worship Ceremony at the Hometown of the Yellow Emperor (2026)

हुआंगदी को चीनी राष्ट्र का साझा पूर्वज माना जाता है। उनका जीवन लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व माना जाता है और वे चीनी सभ्यता के महत्वपूर्ण संस्थापकों में से एक हैं। प्रत्येक वर्ष चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने के तीसरे दिन उनकी जन्मभूमि पर आयोजित यह पूर्वज पूजन महोत्सव वैश्विक चीनी समुदाय के लिए अपनी जड़ों की खोज और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है।

महोत्सव में कुल नौ औपचारिक चरण निर्धारित किए गए हैं：शुभारंभ में राजसी तोपों की सलामी, पुष्पांजलि अर्पण, हाथ शुद्ध कर धूप अर्पित करना, सामूहिक रूप से आदि पूर्वज का पूजन, श्रद्धापूर्वक वंदना पाठ, स्तुति गीत का सामूहिक गायन, संगीत और नृत्य द्वारा पूजन, चीन के लिए मंगलकामना, तथा आकाश पृथ्वी और मानव की समरसता। इनमें पारंपरिक अनुष्ठानों और आधुनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का समन्वय किया गया है।

"स्तुति गीत का सामूहिक गायन" चरण में मुख्यभूमि, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान से आए गायक तथा बालक बालिकाओं ने मिलकर "हुआंगदी स्तुति" का गायन किया। "चीन के लिए मंगलकामना" चरण में देश-विदेश के 19 उत्कृष्ट प्रतिनिधियों ने हरे-नीले पर्वत-नदी चित्र पर बिंगवू वर्ष की मुहर अंकित की, जिससे देश की शांति और विश्व स्थिरता की कामना व्यक्त की गई। अंत में, 9 विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से मशाल प्रज्वलित की, और शांति के प्रतीक कबूतर तथा कामना गुब्बारे आकाश में एक साथ उड़ाए गए।

इस वर्ष का महोत्सव हेनान प्रांत की जन सरकार, चीनी जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन हेनान प्रांतीय समिति, राज्य परिषद ताइवान कार्य कार्यालय, अखिल चीन प्रवासी चीनी महासंघ, अखिल चीन ताइवान हमवतन मैत्री संघ तथा चीनी यानहुआंग संस्कृति अनुसंधान संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

दीर्घकालीन आयोजन के पश्चात, हुआंगदी की जन्मभूमि में पूर्वज पूजन महोत्सव वैश्विक चीनी समुदाय के लिए प्रभावशाली और प्रतीकात्मक सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। उसी दिन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ब्राज़ील आदि देशों के प्रवासी चीनी संगठनों ने भी समानांतर रूप से हुआंगदी पूजन कार्यक्रम आयोजित किए, जो मुख्य समारोह स्थल के साथ दूरस्थ रूप से समन्वित रहे। वर्तमान समय में जब विश्व अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, यह सहस्राब्दियों से चली आ रही परंपरा तथा देश विदेश में इसका समन्वित आयोजन चीनी संतति की साझा भावनाओं और उज्ज्वल भविष्य की आकांक्षाओं को सुदृढ़ करता है।

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