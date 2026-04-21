병오년 황제 고향 배조 대전: 국내외 중화민족 구성원 헌원황제를 함께 제향하다

정저우, 중국, 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 4월 19일, 음력 3월 초사흘, 병오년 황제 고리 배조 대전이 정저우 신정시 황제 고리에서 거행되었다.이번 대전은 "같은 뿌리•같은 조상•같은 근원, 평화•화목•조화"라는 주제를 이어가며, 국내외에서 온 약 5000명의 중화민족 구성원들이 행사장에 모여 중화민족의 인문 시조인 헌원황제를 함께 배알하고 국가의 번영과 세계 평화를 기원하였다.

황제는 중화민족의 공동 조상으로 여겨지며, 약 5000년 전에 살았던 인물로서 중화 문명의 중요한 기틀을 닦은 인물 중 하나로 평가된다.매년 음력 3월 초사흘에 그의 고향에서 거행되는 배조 대전은 이미 전 세계 화인들이 뿌리를 찾고 조상을 기리며 문화적 정체성을 결집하는 중요한 행사로 자리매김하였다.

병오년 황제 고향 배조 대전 현장 (PRNewsfoto/the Ancestor Worship Ceremony of the Yellow Emperor)

대전은 총 아홉 가지 절차로 구성되어 있으며, 성세 예포, 헌화, 정수 후 분향, 시조 공동 배알, 배문 봉독, 송가 제창, 악무 경배, 중화 기원, 천지인 화합의 순으로 진행되어 전통 예법과 현대적 문화 표현이 결합되었다.

"송가 제창" 순서에서는 중국 본토, 홍콩, 마카오, 대만의 가수와 청소년들이 함께 「황제송」을 합창하였다."중화 기원" 순서에서는 국내외 우수한 염황 자손 대표 19명이 청록 산수화 두루마리에 병오년 연호 인장을 날인하며, 구주가 태평하고 천하가 평온하기를 바라는 뜻을 담았다.마지막으로 9명의 귀빈이 함께 횃불을 점화하고, 평화의 비둘기와 소원 풍선이 함께 하늘로 날아올랐다.

이번 대전은 허난성 인민정부, 중국인민정치협상회의 허난성위원회, 국무원 대만사무판공실, 중화전국귀국화교연합회, 중화전국대만동포연의회, 중화염황문화연구회가 공동 주최하였다.

다년간의 개최를 거쳐 황제 고리 배조 대전은 이미 전 세계 화인 사회에서 영향력과 상징성을 갖춘 문화적 대표 행사로 자리잡았다.이날 미국, 영국, 호주, 말레이시아, 브라질 등 국가의 화교•화인 단체들도 동시에 황제 공동 제향 행사를 개최하여, 주 행사장과 멀리서 서로 호응하였다.전 세계가 여러 도전에 직면한 오늘날, 이 천 년 넘게 이어져 온 의식과 그 국내외 연계는 중화민족 구성원들의 공동된 정서를 결집시키고 미래에 대한 아름다운 기대를 담아냈다.

SOURCE the Ancestor Worship Ceremony of the Yellow Emperor