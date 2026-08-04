Hard Rock Cafe y Coca-Cola® lanzan el concurso musical Hard Rock Rising para artistas emergentes

Comunicado de prensa completo

HOLLYWOOD, Florida, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hard Rock Cafe y Coca‑Cola han presentado hoy Hard Rock Rising. El concurso musical abarca 34 países y 64 Hard Rock Cafes, y ofrece a los artistas emergentes un escenario para lanzar sus carreras.

Durante más de cinco décadas, artistas innovadores y leyendas han subido al escenario de los Hard Rock Cafes. Coca‑Cola ha creado una plataforma global para músicos a través de Coke Studio L.A. Live. Ahora, ambas marcas unen fuerzas para ayudar a cantautores, grupos musicales y DJ a lanzar sus carreras.

Artistas emergentes de todo el mundo pueden participar en Hard Rock Rising para optar a un gran premio que incluye una sesión de grabación en Coke Studio, 10 000 dólares, una actuación en el Hard Rock Orlando y mucho más.

Hard Rock Rising se desarrolla a través de una serie de actuaciones en los establecimientos HRC participantes. Los votos de los aficionados locales hacen que los artistas pasen de ronda en ronda. A continuación, el equipo de Coke Studio selecciona a un ganador del gran premio, que se lleva una sesión de grabación, 10 000 dólares, una actuación en el Hard Rock Orlando y mucho más.

El plazo de inscripción para los artistas ya está abierto y se prolongará hasta el 18 de agosto; las rondas de la competición en vivo tendrán lugar los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre. El ganador mundial se dará a conocer el 5 de octubre.

"Los Hard Rock Cafes siempre han servido para unir a la gente a través del poder de la música, con residencias de artistas locales, eventos de micrófono abierto, concursos de Battle of the Bands y objetos o recuerdos de la cultura pop", afirmó Eric Martino, presidente de Hard Rock Cafe y del área de venta al por menor de Hard Rock International. "Ahora Hard Rock Rising es una extensión natural de esa misión de dar oportunidades a los artistas emergentes para que interpreten su música original. Junto con Coca-Cola, nos enorgullece ofrecer una plataforma en la que los músicos puedan darse a conocer, ser escuchados y recibir el reconocimiento de sus comunidades y, en el caso del ganador, de todo el mundo".

Rob Rettberg, productor ejecutivo con discos multiplatino y nominado a los premios GRAMMY y Juno, dirige el equipo de Coke Studio.

"Esta colaboración aprovecha el alcance sin igual y los escenarios emblemáticos de Hard Rock, al tiempo que se beneficia de la experiencia en producción de Coke Studio para convertir a músicos con talento en la próxima generación de artistas discográficos", afirmó Rettberg.

La competición se ve realzada por una gama completa de opciones de Hard Rock Rising, que abarca desde un menú de edición limitada con cócteles elaborados con productos de Coca-Cola hasta artículos promocionales disponibles en las tiendas Rock Shops® y en shop.hardrock.com.

Con el fin de llevar la celebración de la música y la libre expresión que caracteriza al concurso más allá del escenario, Hard Rock se ha asociado con Cult of Individuality, la marca de ropa urbana conocida por sus raíces en la cultura musical. Ambas marcas lanzarán conjuntamente una camiseta de Hard Rock Rising y una colección de ropa de marca compartida.

Los artistas que estén listos para subir al escenario pueden presentar su solicitud hasta el 18 de agosto. Cada solicitud debe incluir dos canciones originales. Para conocer las condiciones de participación, las bases, los detalles del concurso y los locales de HRC participantes, visite cafe.hardrock.com/hard‑rock‑rising.

FUENTE Hard Rock International