Hard Rock International da inicio al verano futbolístico con la campaña "Todos los equipos. Un solo lugar".

Comunicado de prensa completo

HOLLYWOOD, Florida, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hard Rock International presentó hoy su campaña "All Teams. One Place", (Todos los equipos. Un solo lugar), para celebrar el mayor torneo mundial de fútbol más grande de este verano, mediante una alianza con el atleta récord y embajador de la marca Hard Rock, Leo Messi. Presente en las propiedades de Hard Rock en todo el mundo, la campaña reúne a los aficionados mediante: un sorteo mundial que incluye un gran premio especial para conocer a Messi en persona y más de 300 premios adicionales, como estadías en Hard Rock Hotel y puntos del programa de lealtad Unity*; experiencias exclusivas en la Messi Legendary Suite en el Hard Rock Hotel New York y en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; una nueva Messi Legendary Burger creada en colaboración con la propia leyenda; nuevos platos para compartir de inspiración mundial añadidos por tiempo limitado; ropa de países de la Copa Mundial; y nuevas incorporaciones a la colección de artículos de Messi, todo como parte de una alineación legendaria.

La Campaña mundial de Hard Rock “Todos los equipos. Un solo lugar", está uniendo a los aficionados de todo el mundo antes del torneo de este verano.

"Este verano une a los aficionados de todo el mundo en su amor por el deporte y el orgullo por su país", señaló Leo Messi. "Siempre he creído que el fútbol es para todos, y todo lo que mis amigos de Hard Rock han creado, como suites de hotel, menús de cafés y camisetas inspiradas en los países, ayuda a los aficionados a representar a su equipo y mirar los partidos juntos".

"Esta es la máxima celebración del deporte y de la comunidad global, y Hard Rock ofrece un ambiente enérgico e inclusivo para los aficionados de todas partes", señaló Jim Allen, presidente de Hard Rock International y director ejecutivo de Seminole Gaming. "Ya sea que se hospeden en una Messi Legendary Suite en el Hard Rock Hotel New York o en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, que disfruten de una Messi Legendary Burger en uno de nuestros Cafés o de los Hoteles seleccionados en todo el mundo, o que compitan por la oportunidad de conocer al propio Leo mediante nuestro sorteo, Hard Rock es el hogar de cada aficionado, cada equipo y cada momento de este histórico verano".

Para dar vida a la campaña, Messi protagoniza un nuevo anuncio comercial filmado en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood que captura la pasión y el espíritu global de la celebración "Todos los equipos. Un solo lugar."

Para más información acerca de "Todos los equipos. Un solo lugar" de Hard Rock, visite hardrock.com/allteamsoneplace.

*Consulte las Reglas oficiales del sorteo para participar. El sorteo se realizará del 15 de junio al 31 de julio de 2026. El gran premio incluye un encuentro exclusivo (Meet & Greet) con Leo Messi, pasajes aéreos de ida y vuelta para dos personas y una estadía de dos noches en el Guitar Hotel en Hollywood, Florida.

FUENTE Hard Rock International