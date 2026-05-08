Seminole Hard Rock Casino es designado patrocinador oficial de la ciudad anfitriona de la Copa Mundial 2026™ de Miami

Comunicado de prensa completo

MIAMI, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Miami anunció una colaboración histórica que designa a SeminoleHard Rock Casino como patrocinador oficial de la ciudad anfitriona de la Copa Mundial 2026™ de Miami, que fortalece la plataforma de Miami como un destino mundial para el deporte, la cultura y el entretenimiento de primer nivel.

El Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Miami designa a Seminole Hard Rock Casino como patrocinador oficial de la ciudad anfitriona de la Copa Mundial 2026™ de Miami (PRNewsfoto/Hard Rock International) Seminole Hard Rock Casino creará experiencias memorables para los fanáticos en Miami que capturarán la energía y el espíritu global de la Copa Mundial de la FIFA (PRNewsfoto/Hard Rock International)

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 une al mundo mediante el deporte, y el equipo de Seminole Hard Rock Casino se enorgullece de dar la bienvenida a los fanáticos a Florida como patrocinador oficial de la ciudad anfitriona de la Copa Mundial 2026 de Miami", declaró Jim Allen, presidente de Hard Rock International y director ejecutivo de Seminole Gaming y miembro de la junta directiva del Comité Anfitrión de Miami. "Con nuestro destino a minutos de la emoción local en el Miami Stadium, estamos en una posición única para extender el fandom más allá del campo de juego y hacer que la experiencia sea extraordinaria para quienes viajan al sur de Florida para el torneo".

Como patrocinador oficial de la ciudad anfitriona de la Copa Mundial 2026 de Miami, Seminole Hard Rock Casino organizará una experiencia emergente en el FIFA Fan Festival™ de Miami en Bayfront Park del 13 de junio al 5 de julio de 2026, en el que los fanáticos podrán interactuar con la marca, inscribirse en el programa Unity Rewards y disfrutar de promociones sorpresa y entretenimiento en vivo.

Seminole Hard Rock Casino Hollywood organizará eventos temáticos y programación para fanáticos, esparcirá la emoción del torneo más allá del estadio y apoyará el Plan de Movilidad del Comité Anfitrión de Miami mediante una red de transporte ampliada al Miami Stadium.

"Seminole Hard Rock Casino siempre quiere unir a las personas mediante el poder de la música, el entretenimiento y las experiencias inolvidables", afirmó Keith Sheldon, presidente de Entretenimiento y Gestión de Marca de Hard Rock International y Seminole Gaming. "A medida que los fanáticos del fútbol se reúnen en Florida para la Copa Mundial de la FIFA 2026, nos complace ser parte de la celebración y crear experiencias memorables para los fanáticos en Miami que capturen la energía y el espíritu global de este evento histórico".

"Organizar la Copa Mundial de la FIFA 2026 es algo más que coordinar partidos, se trata de crear una experiencia de destino completa para los fanáticos", afirmó Rodney Barreto, presidente del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Miami. "El liderazgo de Seminole Hard Rock Casino en hospitalidad, entretenimiento en vivo y juegos jugará un papel importante para dinamizar la región y extender la celebración a todo el sur de Florida, lo que ayudará a ofrecer una experiencia inolvidable para los fanáticos de todo el mundo".

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FUENTE Hard Rock International