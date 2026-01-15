H.I.G. Capital anuncia el cierre de un fondo de capital privado para el mercado medio-bajo europeo con exceso de demanda

MIAMI, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, H.I.G. Capital ("H.I.G." o la "empresa"), empresa líder mundial en gestión de activos alternativos con un capital gestionado de 74 mil millones de dólares, anunció hoy el cierre definitivo de H.I.G. Europe Capital Partners IV ("Fondo IV") con un capital comprometido total de 1.6 mil millones de euros. En los seis meses posteriores a su lanzamiento, el Fondo IV completó un primer y último cierre con exceso de demanda, lo que refleja el sólido interés tanto de los socios comanditarios existentes como de los nuevos.

El Fondo IV continuará con la exitosa estrategia de sus fondos predecesores, centrándose en inversiones en empresas europeas del mercado medio-bajo con una gestión deficiente, en las que H.I.G. pueda aplicar su estrategia de creación de valor operativo, prestando especial atención a situaciones complejas y dinámicas de transacción difíciles. H.I.G. cuenta con una trayectoria de 19 años en la región y un equipo de más de 150 profesionales de inversión a lo largo de cinco oficinas europeas principales: Londres, Milán, Hamburgo, París y Madrid. Desde su primera inversión en Europa en 2007, H.I.G. completó 92 inversiones en plataformas de capital privado en la región a mediante sus estrategias de mercado medio-bajo y mercado medio.

Sami Mnaymneh y Tony Tamer, cofundadores y codirectores ejecutivos de H.I.G., comentaron: "La plataforma mundial de H.I.G. nos ofrece la escala, los recursos y las capacidades operativas que nos distinguen en el mercado medio. Nuestra presencia de larga data en Europa y comprobada capacidad para generar valor en situaciones complejas han situado a H.I.G. como aliado preferencial para los socios comanditarios que buscan una exposición diferenciada al mercado medio europeo".

"Estamos lanzando el Fondo IV en un momento especialmente atractivo, con numerosas oportunidades para aplicar nuestro enfoque de inversión diferenciado en el mercado medio-bajo europeo", afirmó Wolfgang Biedermann, director ejecutivo y responsable de H.I.G. Private Equity, Europa. "Nos centramos en inversiones de control en empresas operativamente complejas y con gestión deficiente, específicamente en situaciones en las que el origen local, la ejecución práctica y la profundidad operativa generan una clara ventaja competitiva. El buen desempeño y el impulso de las recaudaciones anteriores ofrecen una base sólida para el éxito continuo".

"Agradecemos el firme apoyo de nuestros socios comanditarios de todo el mundo", declaró Jordan Peer Griffin, director ejecutivo y director global de Capital Formation. "En un entorno de recaudación de fondos altamente competitivo, su compromiso continuo impulsó un cierre con exceso de demanda en un corto plazo, lo que refleja la confianza en nuestra estrategia, nuestra capacidad de ejecución y las atractivas oportunidades que ofrece el mercado medio-bajo europeo".

El Fondo IV recibió un fuerte apoyo de un variado grupo de socios comanditarios, entre otros, gestores de activos, pensiones públicas y corporativas, oficinas familiares, fondos de dotación y fundaciones, fondos soberanos y consultores en América del Norte, Europa, Oriente Medio y Asia.

Acerca de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital es una de las principales empresas mundiales de inversión alternativa, con 74 mil millones de dólares de capital gestionado.* H.I.G. tiene sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Stamford en Estados Unidos, así como filiales internacionales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Dubái y Hong Kong, y se especializa en proveer capital tanto de deuda como de renta variable a empresas del mercado medio, con un enfoque flexible y centrado en las operaciones y el valor añadido:

Los fondos de capital de H.I.G. invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.

Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiación de deuda sénior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. también gestiona un centro de desarrollo de negocios (BDC, por sus siglas en inglés) que cotiza en bolsa, llamado WhiteHorse Finance.

Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.

H.I.G. Infrastructure se centra en realizar inversiones de valor añadido y alto grado en el sector de infraestructuras.

Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 400 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 compañías con ventas combinadas superiores a 53 mil millones de dólares. Para más información, consulte el sitio web de H.I.G. en hig.com.

*De acuerdo con el capital total obtenido por H.I.G. Capital y sus filiales.

