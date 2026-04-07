H.I.G. Capital nombra a Brian Schwartz como director ejecutivo

MIAMI, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), una firma líder mundial de inversión alternativa con 74.000 millones de dólares de capital bajo gestión, se complace en anunciar que Brian Schwartz, integrante de larga trayectoria del equipo de liderazgo de H.I.G. y copresidente de la firma, ha sido nombrado director ejecutivo. El Sr. Schwartz sucede al cofundador Sami Mnaymneh, quien pasará a desempeñar el cargo de presidente ejecutivo junto al también cofundador Tony Tamer. En su calidad de presidente ejecutivo, el Sr. Mnaymneh seguirá participando activamente en la empresa y continuará formando parte de los comités de inversión, además de apoyar la dirección estratégica de la firma.

Además, Doug Berman, director de Capital Privado para Estados Unidos, fue ascendido a copresidente, cargo que ejercerá junto al actual copresidente, Rick Rosen. Estos ascensos reflejan la evolución continua de H.I.G. como una plataforma mundial de activos alternativos a escala y posicionan a la empresa para su próxima fase de crecimiento.

Desde la fundación de H.I.G. en 1993, el Sr. Mnaymneh y el Sr. Tamer han guiado la expansión de la empresa hacia una plataforma mundial que abarca capital privado, crédito y activos reales, incluidos los bienes raíces y la infraestructura. Bajo su liderazgo, H.I.G. ha crecido hasta contar con más de 1.000 integrantes en 18 oficinas principales en nueve países, y ha realizado más de 3.500 transacciones.

"Durante más de tres décadas, H.I.G. ha consolidado una posición de liderazgo en el mercado medio, al combinar el alcance a nivel mundial con un enfoque operativo para la creación de valor que ha brindado resultados excepcionales a nuestros inversionistas", señaló el Sr. Mnaymneh. "La empresa ha alcanzado una escala y una profundidad de liderazgo tales que esta transición resulta tanto natural como estratégicamente importante. Brian ha sido fundamental para nuestro éxito y un impulsor clave del crecimiento y la evolución de la empresa. Tengo la certeza de que, bajo su dirección, H.I.G. se encuentra muy bien posicionada para seguir fortaleciendo su liderazgo en el mercado medio. Espero trabajar con él mientras la empresa se apoya en sus sólidos cimientos".

El Sr. Schwartz se unió a H.I.G. en 1994 y ha desempeñado diversos cargos de alta gerencia. Ha sido un arquitecto clave de la evolución de la firma, al ayudar a expandir a H.I.G. hasta convertirla en una plataforma mundial de múltiples estrategias. Como copresidente durante los últimos seis años, el Sr. Schwartz supervisó las operaciones diarias e integró los comités de inversión de todos los fondos de H.I.G.; además, colaboró de cerca con los cofundadores de la empresa y con el Sr. Rosen para impulsar el crecimiento y las iniciativas estratégicas en toda la firma.

"Es un honor asumir el cargo de director ejecutivo y liderar a H.I.G. en este momento tan importante de su evolución", afirmó el Sr. Schwartz. "Agradezco profundamente a Sami y a Tony por haber construido una empresa definida por la inversión disciplinada, el enfoque operativo y una cultura sólida. Gracias a nuestra plataforma diferenciada y a nuestro equipo experimentado, estamos bien posicionados para aprovechar las oportunidades y seguir brindando resultados sólidos a nuestros inversionistas".

El Sr. Berman, quien ha sido ascendido a copresidente, se incorporó a H.I.G. en 1996. Actualmente integra el comité ejecutivo de la empresa y ha liderado el negocio de Capital Privado de H.I.G. en Estados Unidos durante un período de crecimiento significativo, con lo cual ha expandido la plataforma de capital privado para el mercado medio y la oferta de inversiones de la firma. En su nuevo cargo de copresidente, ayudará a impulsar la estrategia de inversión de toda la empresa y la ejecución operativa junto al Sr. Rosen.

"Tras haber liderado nuestro negocio de Capital Privado en Estados Unidos, he dedicado mi tiempo a las inversiones, la creación de empresas y la colaboración de cerca con los equipos directivos", señaló el Sr. Berman. "En esta función, mi prioridad es garantizar que mantengamos la disciplina en nuestra forma de invertir, que estemos cerca de las empresas de nuestro portafolio y que sigamos operando con un alto nivel de excelencia en toda la firma. Espero colaborar con Brian y Rick mientras continuamos aprovechando las oportunidades que vemos en nuestros mercados".

Acerca de H.I.G. Capital

H.I.G. es una firma líder mundial de inversión alternativa con 74 mil millones de dólares de capital bajo gestión.* Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Stamford en Estados Unidos, así como oficinas afiliadas internacionales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Dubái y Hong Kong, H.I.G. se especializa en proporcionar tanto capital de deuda como patrimonial a empresas del mercado medio, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones y el valor agregado:

Los fondos de capital de H.I.G. invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.

Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiación de deuda sénior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. también gestiona un centro de desarrollo de negocios (BDC, por sus siglas en inglés) que cotiza en bolsa, llamado WhiteHorse Finance.

Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.

H.I.G. Infrastructure se centra en realizar inversiones de valor añadido y alto grado en el sector de infraestructuras.

Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 400 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 53.000 millones de dólares. Para más información, consulte el sitio web de H.I.G. en hig.com.

*De acuerdo con el capital total obtenido por H.I.G. Capital y sus filiales.

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FUENTE H.I.G. Capital