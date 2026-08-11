HNS 2026 | Huawei lanza la Xinghe Intelligent WAN Solution para la región latinoamericana con el fin de impulsar la transformación digital e inteligente en todos los sectores

MEDELLÍN, Colombia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En la Huawei Network Summit 2026 Latinoamérica, Huawei presentó la Xinghe Intelligent WAN Solution para la región latinoamericana durante la mesa redonda sobre WAN titulada Xinghe Intelligent WAN: Modernizing Network Infrastructure to Advance Digital and Intelligent Connectivity (WAN inteligente de Xinghe: modernización de la infraestructura de red para impulsar la conectividad digital e inteligente). La solución se basa en cuatro capacidades fundamentales —concienciación, convergencia, seguridad e inteligencia— para impulsar de forma integral la transformación digital e inteligente en todos los sectores de Latinoamérica.

Ethan Liu, vicepresidente del área de Routers de la línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei Andrey Arias, responsable de Operaciones y Mantenimiento de Redes de Telconet

Ethan Liu, vicepresidente del área de Routers de la línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei, señaló que Huawei se dedica a la innovación tecnológica continua, respondiendo con precisión a las necesidades cambiantes del sector de las telecomunicaciones y ofreciendo soluciones de red de alto rendimiento y gran fiabilidad a los proveedores de servicios de Internet (ISP) y a los clientes empresariales de todo el mundo.

Según Mike McBride, presidente del Grupo de Trabajo sobre PIM del IETF (Internet Engineering Task Force), IPv6 3.0 se centra en el reconocimiento de aplicaciones para permitir la inteligencia de red y la garantía determinista de los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Gracias a sus puntos fuertes fundamentales —el aprovisionamiento rápido, la alta resiliencia y la monetización en múltiples escenarios—, su implementación a nivel mundial se está acelerando. La arquitectura IPv6 3.0 hereda las capacidades de seguridad nativas de IPv6 y emplea un mecanismo integrado de verificación de seguridad para mejorar la integridad de los datos, lo que permite defenderse eficazmente contra las amenazas persistentes avanzadas (APT) y las amenazas de red poscuánticas. Además, RDMA, la tecnología de transmisión a larga distancia sin pérdidas, resuelve los problemas de congestión y pérdida de paquetes en las redes informáticas de IA, lo que permite una gestión eficiente de la potencia de cálculo.

Marco A. Vigueras, director sénior de productos de la división de Redes Empresariales para Latinoamérica de Huawei, detalló las cuatro ventajas principales de la solución: la IA identifica con precisión el tráfico de servicios, lo que garantiza el funcionamiento estable de los servicios de alto valor y ayuda a las empresas a aumentar su ingreso medio por cliente (ARPU) en un 20 %; el cifrado resistente a la computación cuántica garantiza la seguridad de extremo a extremo sin fugas de datos; la integración de dispositivos de alta densidad permite la convergencia de todos los servicios, lo que reduce el costo total de propiedad (TCO) de la construcción de la red en un 40 %; y el mapa digital de la red y los agentes de IA logran un diagnóstico inteligente de fallas en cuestión de minutos. La solución destaca por su inteligencia, seguridad, convergencia y alta eficiencia, lo que facilita la transformación digital e inteligente en todos los sectores.

Telconet, un proveedor de servicios de comunicaciones integradas de Ecuador, cuenta con 35 000 km de fibra óptica y más de 3000 puntos de servicio, y presta servicio a más de 300 clientes, tanto del sector público como empresarial, en todo el mundo. Andrey Arias, director de Operaciones y Mantenimiento de Redes de Telconet, ha declarado que la empresa está colaborando con Huawei para modernizar su arquitectura de red, aumentando el ancho de banda de los nodos centrales a 400 Gbps, con una escalabilidad de hasta 14,4 Tbps. Estas iniciativas garantizarán su liderazgo tecnológico durante la próxima década. La optimización del protocolo SRv6 permite un rápido despliegue de los servicios y una gestión detallada. La gestión y mantenimiento inteligentes basados en NCE proporcionan visibilidad en toda la red y reducen el tiempo de localización de averías de días a minutos, lo que mejora significativamente la eficiencia operativa.

La Xinghe Intelligent WAN Solution contribuye a crear una infraestructura de red IP integrada, inteligente y convergente, lo que permite a los ISP de Latinoamérica reforzar su ventaja competitiva. Además, acelera la implementación de redes WAN inteligentes de última generación y permite a los clientes aprovechar el valor empresarial de la transformación digital e inteligente.

FUENTE Huawei