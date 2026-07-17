Huawei lanza su estrategia más reciente de formación de red para futuros sistemas de energía en The Smarter E 2026

MÚNICH, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En su discurso en la convención de la industria en Múnich, el presidente de la línea de productos Smart PV & ESS (energía fotovoltaica y sistema de almacenamiento de energía en baterías inteligentes) de Huawei Digital Power, Steven Zhou, señaló el enfoque estratégico de la empresa en la formación de redes y las soluciones integradas que refuerzan la estabilidad de la red para apoyar la alta penetración de las energías renovables en Europa.

Steven Zhou, presidente de la línea de productos Smart PV & ESS de Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei)

En Europa, se prevé que la penetración de la energía eólica y solar alcance el 64 % para 2030. Al mismo tiempo, el sistema eléctrico se enfrenta a desafíos, como una menor resistencia de la red y una fortaleza debilitada del sistema, debido a la alta complejidad de los despachos y la proporción cada vez menor de los generadores síncronos tradicionales.

En respuesta, los mercados europeos están aumentando la inversión en la red, ampliando la implementación de BESS en la formación de red, desarrollando nuevos códigos de red que incluyen los requisitos de formación de red y acelerando el cambio del mercado de la energía del simple arbitraje energético a los servicios auxiliares diversificados de red. En su discurso en The Smarter E 2026, el presidente de la línea de productos Smart PV & ESS de Huawei Digital Power, Steven Zhou, señaló que estas acciones envían una señal clara de que "los futuros productos fotovoltaicos y BESS deben evolucionar para convertirse en fuentes de energía primarias".

A medida que las nuevas tecnologías energéticas se han convertido en una fuente de energía primaria, la industria ha entrado en un período de innovación activa, pasando de la innovación de un solo punto a la innovación integrada. Gracias a su capacidad de formación de red, las soluciones híbridas PV-BESS (fotovoltaica-sistema de almacenamiento de energía en baterías) están acelerando la sustitución de las centrales térmicas tradicionales. Las funciones clave de formación de red, como el arranque en negro, el soporte de inercia y el soporte de corriente de cortocircuito, se han validado por completo en todas las condiciones de funcionamiento y plazos del sistema de energía, y el sistema técnico se está refinando cada vez más.

En su discurso, Zhou relató cómo se desarrolló la dirección estratégica de Huawei en respuesta a la evolución de la red. "En 2020, presentamos LUNA, el primer sistema de almacenamiento de energía de cadena inteligente de la industria", señaló Zhou. "Llamada así por la luna, LUNA se diseñó para vigilar durante la noche y asegurar que la energía limpia no se termine al atardecer. Y como saben, nuestro inversor solar se llama SUN. Arraigado en el sol, da energía en el día". Zhou dijo que el papel del almacenamiento de energía se ha redefinido para garantizar la estabilidad de toda la red y anunció que Huawei ha actualizado oficialmente la marca LUNA a LUTERRA. "LUTERRA toma su nombre de 'Terra', la Tierra. Estamos pasando de iluminar la noche a proteger nuestro planeta".

Al unirse a la nueva estrategia Smart PV de la empresa, Huawei está aprovechando sus ventajas en la integración de tecnologías fundamentales 4T (bit, vatio, calor, batería) para innovar de forma continua, con el objetivo de acelerar la construcción de un sistema de energía moderno, que incluya soluciones para todos los segmentos de usuarios y escenarios. En su discurso en The Smarter E 2026, Zhou también detalló los aspectos más destacados de los proyectos de C&I en Europa utilizando la solución única de la empresa que integra PV (fotovoltaica), BESS (sistema de almacenamiento de energía en baterías), cargadores de vehículos eléctricos y programación del cronograma con IA. Por ejemplo, en Alemania, el parque empresarial AHS ha logrado aumentar los ingresos en un 10 % después de solo dos años de operar una solución única para todos de Huawei, y en España, señaló Zhou, "la factura de electricidad de un supermercado Carrefour se redujo en casi un 40 % y el período de amortización es de solo cinco años".

Huawei se está posicionando para la evolución del mercado eléctrico. Zhou explicó: "En el futuro, los modelos de negocio para BESS se diversificarán... Basada en la capacidad flexible de evolución de hardware y software, la plataforma única de Huawei puede adaptarse a todos los diferentes modelos de negocio y maximizar los beneficios".

Con demostraciones en todo el mundo, desde España hasta Mongolia y desde Alemania hasta Filipinas, que demuestran la propuesta de valor de la tecnología de formación de redes de Huawei, Zhou dice que las competencias centrales de la empresa "potenciarán nuestras soluciones Smart PV y BESS en todo el escenario, para brindar el máximo valor para nuestros clientes, a la vez, que refuerzan la estabilidad de la red en una alta penetración renovable".

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FUENTE Huawei