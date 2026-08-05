Investigación de CoinGecko: La evolución de KuCoin a lo largo de nueve años refleja el cambio que han sufrido las criptomonedas, de ser un mercado de negociación a convertirse en una infraestructura de confianza

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el sector de los activos digitales entra en una fase más madura y selectiva, el papel de las plataformas de intercambio de criptomonedas se está ampliando más allá de la ejecución de operaciones. La liquidez y la variedad de productos siguen siendo fundamentales, pero la seguridad, la transparencia, el cumplimiento normativo, la resiliencia de las infraestructuras y la utilidad en la vida real se están convirtiendo en indicadores cada vez más importantes de la competitividad a largo plazo.

En este contexto, CoinGecko Research ha publicado el informe KuCoin Exchange Report, en el que se ofrece una evaluación independiente de la evolución de KuCoin a lo largo de sus nueve años de historia y de su rendimiento durante el primer semestre de 2026. Publicado con motivo del noveno aniversario de KuCoin, el informe analiza cómo KuCoin ha pasado de ser una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el acceso a tókenes a convertirse en una infraestructura de confianza para activos digitales que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en todo el mundo, al tiempo que refleja la transformación más amplia que se está produciendo en el sector de los activos digitales.

El informe destaca la continua expansión de KuCoin más allá de la ejecución de transacciones, especialmente en el ámbito de los pagos y en el uso generalizado de las criptomonedas. Durante el primer semestre de 2026, el volumen de pagos fuera de cadena de KuCoin aumentó un 300 %, las órdenes de pago se multiplicaron por 25 aproximadamente y su red de socios de servicios y comerciantes se amplió un 60 %. La actividad de pagos en la cadena también registró un rápido crecimiento, lo que refleja la creciente demanda de casos de uso prácticos de los activos digitales más allá de la negociación.

CoinGecko Research identifica tres tendencias clave que marcan la actividad de mercado de KuCoin durante el primer semestre de 2026: una participación sólida en los derivados, un mayor interés por la negociación y una expansión continuada hacia los mercados tokenizados.

En primer lugar, la actividad en el mercado de derivados se mantuvo relativamente sólida a pesar de un entorno de mercado más cauteloso. KuCoin registró unos volúmenes medios diarios de negociación de 1990 millones de dólares en los mercados al contado y de 3070 millones de dólares en futuros perpetuos. Los volúmenes de negociación en días laborables y fines de semana solo variaron en un 9,4 %, lo que indica una participación sostenida en un mercado global que opera de forma ininterrumpida y refuerza la importancia de contar con una infraestructura de negociación confiable y siempre operativa.

En segundo lugar, la actividad bursátil se diversificó cada vez más. La cuota combinada de BTC y ETH entre los 18 principales pares de negociación al contado de KuCoin descendió del 74,3 % al 45,2 % a finales de junio. CoinGecko Research relaciona este cambio con una rotación más rápida entre las criptomonedas alternativas, o altcoins, y las nuevas tendencias del mercado, y destaca la creciente necesidad de que las plataformas de intercambio combinen una gran liquidez en los principales activos con la agilidad necesaria para responder a una demanda de los usuarios en rápida evolución.

El informe también señala los mercados tokenizados como un ámbito importante de la evolución de los productos. Entre el 1 de enero y el 29 de julio, aproximadamente el 61 % de los contratos perpetuos de nueva emisión en KuCoin correspondían a acciones o índices bursátiles tokenizados, lo que refleja la creciente demanda de acceso ininterrumpido a los temas tradicionales del mercado a través de una infraestructura nativa de criptomonedas.

En conjunto, el informe sugiere que la competitividad de las bolsas se define cada vez más por factores que van más allá del mero volumen de operaciones. A medida que el sector madura, la profundidad del mercado, la solidez de las infraestructuras, la preparación normativa, la transparencia, la relevancia de los productos y su utilidad en la vida real se están convirtiendo en las características que definen el liderazgo a largo plazo.

CoinGecko Research llega a la conclusión de que la evolución de KuCoin a lo largo de estos nueve años refleja una transición más amplia del sector: se ha pasado de facilitar el acceso a los activos digitales a crear una infraestructura de confianza que respalde la participación a largo plazo en la economía de los activos digitales.

Lea el informe completo, KuCoin Exchange Report.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

Para más información, visite www.kucoin.com.

FUENTE KuCoin